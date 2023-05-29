Резко стало хуже: российская певица попала в больницу со страшным диагнозом

43-летняя российская певица Слава, которая выступила за войну в Украине, загремела в больницу.
Как сообщают росСМИ, ее срочно доставили в одну из московских больниц. Врачи поставили исполнительнице хита "Одиночество" неутешающий диагноз.
Совсем недавно 43-летняя россиянка стала бабушкой. Как выяснилось, заболела вся ее семья, включая дочь Александру и новорожденного внука Платона.
Сообщается, что хуже всего, по всей вероятности, состояние у Славы. Сегодня ее госпитализировали в срочном порядке. По предварительным данным, у артистки воспаление легких.
"Славе стало совсем плохо. У нее высокая температура, начались рвота. Ее мучает кашель", - пишут росСМИ со ссылкой на источники.
Сообщается, что Слава не выходит на связь со своей командой.
Слава поддержала войну в Украине и диктатора Путина
В марте 2022 года, через несколько дней после масштабного вторжения войск РФ в Украину, певица Слава заявила, что поддерживает войну. Соответсвующий пост россиянка опубликовала в своем Instagram.
"Я коренная москвичка, россиянка! И всегда была и буду патриотом своей родины. Если на мне на этом фото висят бутафорские ордена, то у моего деда с бабушкой висели настоящие! У деда, помимо прочих наград, было два ордена Славы! И я гожусь, что пою и выступаю под псевдонимом Слава!", - заявила певица страны агрессора.
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