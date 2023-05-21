"Или ты настоящий, или ты ноль": российская певица Распутина нещадно растоптала Аллу Пугачеву

Маша Распутина утверждает, что она куда лучше Пугачевой. Россиянка уверена, что в одном она точно опередила свою давнюю соперницу.

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Маша Распутина / Коллаж Главред, фото соцсети

Российская певица Маша Распутина, которая поддержала войну в Украине и диктатора Путина, заявила неприятные вещи в сторону Аллы Пугачевой.

Так, Распутина утверждает, что она куда лучше Пугачевой. Россиянка уверена, что в одном она точно опередила свою давнюю соперницу.

59-летняя артистка устала от бесконечных сравнений с Аллой Борисовной. К тому же оставшаяся в России певица терпеть не может "излюбленные титулы", которые за свою карьеру заработала Алла Пугачева.

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"Примадонны, королевы, принцессы, императрицы — такая фигня, я вам хочу сказать. Или ты настоящий, или ты ноль, придумывающий категории. У меня неповторимый голос, я пою на расщеплении связок, владею несколькими техниками пения, а Пугачева только одним. Голос, артистичность, внешность — все разное", — произнесла Распутина на росТВ.

Смотрите видео о том, как Пугачева в стране-оккупанте из любимицы народа превратилась во врага:

Пугачева вернулась в Россию

Ранее стало известно, что Алла Пугачева прилетела в РФ, чтобы проститься с близким другом - модельером Валентином Юдашкиным. Он умер после борьбы с онкологией.

Очевидцы отметили, что на церемонии прощания Примадонна держалась подальше и старалась контактировать со всеми по минимуму, что вызвало у прессы много вопросов.

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