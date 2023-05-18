"Боже, это кто?": россияне не узнали известную певицу после пластики на собственном дне рождения

Российская певица-путинистка Маша Распутина, которая поддержала войну в Украине, недавно отметила свое 59-летие.
Она опубликовала короткое видео, на котором ее поздравляют журналисты. Однако далеко не все поклонники узнали россиянку.
На кадрах певица предстала в сверкающей куртке и зауженных книзу джинсах, а на ногах красовались черные туфли-лодочки.
В честь праздника артистка сделала шикарную прическу, а глаза спрятала за солнцезащитными очками. Не обошлось и без культовой розовой помады на губах.
Только вот в таком виде россияне совершенно не узнали путинистку. Народ в комментариях к посту отметил, что фигура Распутиной слегка расплылась и даже раздулась.
"Полная безвкусица", "Боже, это кто?", "Мария Николаевна, это точно вы?", "Не узнала, пока не прочитала, чей пост", "По-моему, перебор с пластикой", — комментируют россияне.
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Напомним, недавно Киркоров опозорился на красной дорожке в Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".
Ранее Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.
Смотрите видео о том, как бывшая жена Киркорова Алла Пугачева сбежала из России из-за войны в Украине:
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