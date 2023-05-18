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"Боже, это кто?": россияне не узнали известную певицу после пластики на собственном дне рождения

Мария Тупик
18 мая 2023, 22:54 обновлено 18 мая, 23:07
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В таком виде россияне совершенно не узнали путинистку Машу Распутину.
Маша Распутина
Маша Распутина / uznayvse.ru

Российская певица-путинистка Маша Распутина, которая поддержала войну в Украине, недавно отметила свое 59-летие.

Она опубликовала короткое видео, на котором ее поздравляют журналисты. Однако далеко не все поклонники узнали россиянку.

На кадрах певица предстала в сверкающей куртке и зауженных книзу джинсах, а на ногах красовались черные туфли-лодочки.

видео дня

В честь праздника артистка сделала шикарную прическу, а глаза спрятала за солнцезащитными очками. Не обошлось и без культовой розовой помады на губах.

Только вот в таком виде россияне совершенно не узнали путинистку. Народ в комментариях к посту отметил, что фигура Распутиной слегка расплылась и даже раздулась.

"Полная безвкусица", "Боже, это кто?", "Мария Николаевна, это точно вы?", "Не узнала, пока не прочитала, чей пост", "По-моему, перебор с пластикой", — комментируют россияне.

Маша Распутина
Маша Распутина / скриншот с соцсети

Напомним, недавно Киркоров опозорился на красной дорожке в Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".

Ранее Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

Смотрите видео о том, как бывшая жена Киркорова Алла Пугачева сбежала из России из-за войны в Украине:

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