'Резанула 50%': Даша Астафьева похвасталась новой прической

Модель и телеведущая показала свой бьюти-день и удивила подписчиков.
Украинская певица и актриса Даша Астафьева показала, как изменилась ее внешность.
В частности, как рассказала она в своих сториз, певица провела бьюти-день, сделав процедуры для кожи, лица и волос. "Резанула 50 процентов", - написала она, показав, как сильно укоротила свои волосы.
Сама Астафьева написала, что она начала утро с волевого решения "попробовать что-то новое". "Причина - недовольство состоянием кожи и вообще видом", - написала селебрити.
Она также показала, как выглядят ее "возрастные" процедуры.
Напомним, ранее Даша Астафьева взяла руки оружие и отправилась на стрельбы в тир. Такое видео она выложила на своей странице в соцсети Instagram.
"Война заставляет влюбляться во второй раз", ‒ написала певица.
Интересно, что в одном из своих предыдущих интервью Дарья призналась, что очень хотела бы научиться стрелять ‒ но после войны.
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