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"Резанула 50%": Даша Астафьева похвасталась новой прической

22 октября 2022, 14:37

Модель и телеведущая показала свой бьюти-день и удивила подписчиков.

Даша Астафьева
Даша Астафьева / instagram.com/da_astafieva

Украинская певица и актриса Даша Астафьева показала, как изменилась ее внешность.

В частности, как рассказала она в своих сториз, певица провела бьюти-день, сделав процедуры для кожи, лица и волос. "Резанула 50 процентов", - написала она, показав, как сильно укоротила свои волосы.

Сама Астафьева написала, что она начала утро с волевого решения "попробовать что-то новое". "Причина - недовольство состоянием кожи и вообще видом", - написала селебрити.

'Резанула 50%': Даша Астафьева похвасталась новой прической

Она также показала, как выглядят ее "возрастные" процедуры.

Напомним, ранее Даша Астафьева взяла руки оружие и отправилась на стрельбы в тир. Такое видео она выложила на своей странице в соцсети Instagram.

"Война заставляет влюбляться во второй раз", ‒ написала певица.

Интересно, что в одном из своих предыдущих интервью Дарья призналась, что очень хотела бы научиться стрелять ‒ но после войны.

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Даша Астафьева
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