Рэппера Моргенштерна не пустили в ОАЭ: что случилось

Артиста даже написал обращение к властям.

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Рэппер Моргенштерн просит прощения у россиян / Коллаж Главред, фото Instagram/morgen_shtern

Российский эпатажный певец и рэппер Моргенштерн, который осудил военное нападение России на Украину, а позже решил переобуться, стал персоной нон-грата в ОАЭ.

По информации пропагандистских СМИ, Моргенштерну не удалось въехать в страну, так как у него закончилась виза. "У меня нет там резидентства, я заезжал как турист. И когда у меня кончились дни, мне нужно было продлевать визу и мне отказали как туристу", — рассказал артист.

По мнению Моргенштерна, виной отказа ему во въезде также стало его интервью Собчак. Рэппер считает, что показав свою роскошную жизнь, он нарвался на зависть.

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Моргенштерн также записал видеообращение властям ОАЭ, чтобы выяснять причины, по которым он не может въехать в страну или даже оказаться в местном аэропорту во время пересадки.

"Я уже открыл несколько бизнесов в Объединенных Арабских Эмиратах. В том числе, моя компания работает на государственных мероприятиях, приносит пользу стране, я инвестирую в недвижимость, плачу налоги. Потому что я действительно влюблен в вашу страну. Свобода, справедливость и безопасность, которые я не видел нигде. И я отказываюсь верить в причины, которые мне называют приближенные к властям люди", — сказал на камеру певец.

Напомним, ранее Моргенштерн, который не поддержал военное нападение России на Украину, решил переобуться и просится назад в свою российскую террористическую родину. Артист решил покорить Америку, но что-то пошло не так. В частности, он договорился о совместной работе с Rich The Kid, популярным исполнителем из Нью-Йорка.

Напомним, ранее Моргенштерн официально подтвердил свой роман с украинской моделью и актрисой Лизой Василенко. Впервые пару заметили вместе в Дубае на отдыхе в мае этого года. Теперь пара на своих страницах в Instagram выложили серию совместных фото, снятых папарацци - поцелуи, объятия, прогулки и улыбки.

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