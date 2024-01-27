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Рэппера Моргенштерна не пустили в ОАЭ: что случилось

Алена Кюпели
27 января 2024, 14:22
Артиста даже написал обращение к властям.
Рэппер Моргенштерн просит прощения у россиян
Рэппер Моргенштерн просит прощения у россиян / Коллаж Главред, фото Instagram/morgen_shtern

Российский эпатажный певец и рэппер Моргенштерн, который осудил военное нападение России на Украину, а позже решил переобуться, стал персоной нон-грата в ОАЭ.

По информации пропагандистских СМИ, Моргенштерну не удалось въехать в страну, так как у него закончилась виза. "У меня нет там резидентства, я заезжал как турист. И когда у меня кончились дни, мне нужно было продлевать визу и мне отказали как туристу", — рассказал артист.

По мнению Моргенштерна, виной отказа ему во въезде также стало его интервью Собчак. Рэппер считает, что показав свою роскошную жизнь, он нарвался на зависть.

видео дня

Моргенштерн также записал видеообращение властям ОАЭ, чтобы выяснять причины, по которым он не может въехать в страну или даже оказаться в местном аэропорту во время пересадки.

"Я уже открыл несколько бизнесов в Объединенных Арабских Эмиратах. В том числе, моя компания работает на государственных мероприятиях, приносит пользу стране, я инвестирую в недвижимость, плачу налоги. Потому что я действительно влюблен в вашу страну. Свобода, справедливость и безопасность, которые я не видел нигде. И я отказываюсь верить в причины, которые мне называют приближенные к властям люди", — сказал на камеру певец.

Напомним, ранее Моргенштерн, который не поддержал военное нападение России на Украину, решил переобуться и просится назад в свою российскую террористическую родину. Артист решил покорить Америку, но что-то пошло не так. В частности, он договорился о совместной работе с Rich The Kid, популярным исполнителем из Нью-Йорка.

Напомним, ранее Моргенштерн официально подтвердил свой роман с украинской моделью и актрисой Лизой Василенко. Впервые пару заметили вместе в Дубае на отдыхе в мае этого года. Теперь пара на своих страницах в Instagram выложили серию совместных фото, снятых папарацци - поцелуи, объятия, прогулки и улыбки.

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