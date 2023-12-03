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Репер-путинист Баста попал в серьезное ДТП

Анна Подгорная
3 декабря 2023, 19:56
На скользкой дороге произошло столкновение двух машин, в результате которого один из автомобилей вылетел в кучу снега.
Баста, Василий Вакуленко
Баста попал в аварию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bastaakanoggano

Российский репер-путинист Баста (настоящее имя - Василий Вакуленко) стал участником дорожно-транспортное происшествия в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают росСМИ.

Артист ехал по заснеженной дороге на черном Maybach. Автомобиль занесло, он столкнулся с другой машиной и вылетел в сугроб на обочину. В Maybach сработали подушки безопасности.

После того, как автомобиль окончательно остановился, репер вышел из него и пешком отправился ужинать в ближайший ресторан. Позже он уехал на другой машине.

Пресса утверждает, что Вакуленко был пассажиром в машине, которая спровоцировала ДТП, и сидел на заднем сидении. Репер и другие люди, которые были в обоих автомобилях, не пострадали.

Примечательно, что хоть авария и попала на видео, которое активно распространяется по Сети, сперва представитель Басты опровергал произошедшее. Сам артист также не комментирует это событие.

Смотрите видео ДТП с участием репера Басты:

Ранее актер-путинист Дмитрий Певцов показал своего сына, которого мечтает сделать монахом. По мнению религиозного артиста, который тем не менее одобряет убийства украинцев, такая мера должна усмирить дух ребенка.

Также российский актер Анатолий Белый, который осудил войну и выехал из страны-оккупанта, рассказал, почему никогда не вернется в рф. Он признается, что такое решение далось ему с болью.

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