Репер-путинист Баста попал в серьезное ДТП

На скользкой дороге произошло столкновение двух машин, в результате которого один из автомобилей вылетел в кучу снега.

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Баста попал в аварию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/bastaakanoggano

Российский репер-путинист Баста (настоящее имя - Василий Вакуленко) стал участником дорожно-транспортное происшествия в Санкт-Петербурге. Об этом сообщают росСМИ.

Артист ехал по заснеженной дороге на черном Maybach. Автомобиль занесло, он столкнулся с другой машиной и вылетел в сугроб на обочину. В Maybach сработали подушки безопасности.

После того, как автомобиль окончательно остановился, репер вышел из него и пешком отправился ужинать в ближайший ресторан. Позже он уехал на другой машине.

Пресса утверждает, что Вакуленко был пассажиром в машине, которая спровоцировала ДТП, и сидел на заднем сидении. Репер и другие люди, которые были в обоих автомобилях, не пострадали.

Примечательно, что хоть авария и попала на видео, которое активно распространяется по Сети, сперва представитель Басты опровергал произошедшее. Сам артист также не комментирует это событие.

Смотрите видео ДТП с участием репера Басты:

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