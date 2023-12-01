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Путинист Певцов показал своего сына, которого мечает сделать монахом

Алена Кюпели
1 декабря 2023, 14:01
По-мнению набожного актера, поддерживающего войну, его сын сможет быстрее "прийти к богу".
Дмитрий Певцов Воспевает Сталина и Путина
Дмитрий Певцов Воспевает Сталина и Путина / Коллаж Главред, скриншот YouTube

Актер-путинист, который в последнее время сильно углубился в религию - Дмитрий Певцов, хочет из своего сына сделать монаха.

После того, как у него погиб его старший сын, Певцов буквально свихнулся. Он во всю поддерживает террориста-Путина, а также убийства мирных украинцев.

Теперь же он поделился фото младшего сына Елисея, которого ему родила российская актриса Ольга Дроздова и написал, что мечтает, чтобы тот стал монахом.

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Сын путиниста Певцова может стать монахом
Сын путиниста Певцова может стать монахом / Фото 7dn.ru

По словам Певцова, у которого были проблемы с сыном и его дисциплиной, он мечтает чтобы его сын пошел в монастырь, чтобы "быть подальше от искушений".

"Я был бы рад, если бы он стал монахом. Там, в церки, проще всего прийти к богу. В миру по заповедям жить сложно", - говорит набожный Певцов, который восхваляет души убийц-миллионщиков Сталина и Путина.

Напомним, ранее в одной из пропагандистских программ на YouTube, Певцов отвечал на короткие вопросы авторов программы. Так, на вопрос о том, хотел бы Певцов стать президентом, актер начал восхвалять российского диктатора Путина, при этом оправдывая все его действия "волей божьей".

Ранее также главного террориста планеты Путина решил потроллить резидент клуба Гарик Харламов. Он спел, можно сказать, риторическую песню-вопрос, в которой спросил у президента России, есть ли у того какой-то план? На мотив песни "Дельтаплан" Валерия Леонтьева комик исполнил: "А доллар стоит уже где-то сто рублей. Под сто рублей. И из авто китайских лепят "москвичей". Для москвичей. И россиянам въезд закрыт в 120 стран. В 130 стран. Уже скажите нам: у вас же есть какой-то план? Скажите, есть какой-то план?"

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Дмитрий Певцов новости шоу бизнеса
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