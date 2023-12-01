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Больно, но нет: российский актер, осудивший войну, рассказал, почему не вернется в РФ

Алена Кюпели
1 декабря 2023, 22:53
Анатолий Белый остался честным перед самим собой и не планирует возвращаться в страну на болотах.
Анатолий Белый не планирует возвращаться на террористическую родину
Анатолий Белый не планирует возвращаться на террористическую родину / Коллаж Главред, фото Instagram/anatolibeliy

Популярный российский актер театра и кино Анатолий Белый, который осудил полномасштабную войну террористической России в Украине, назвав ее подлой, неправедной, кровавой и страшной, рассказал о том как живет и своих планах на будущее.

По информации пропагандистского издания Стархит, артист не планирует возвращаться на свою террористическую родину.

"Я не смогу вернуться к людям, которые сейчас плюют мне вдогонку, говорят, что им стало хорошо и свободно без меня. Идя по улице, выступая в театре, я буду думать, что передо мной сидят кто? Те, кто вчера брызгал слюной и желчью. Я не хочу… Не хочу возвращаться туда, как бы это ни было горько. Это очень больно, но нет", — заявил 51-летний артист в интервью.

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Отметим, что Анатолий Белый зарабатывает на жизнь тем, что играет в театральных постановках не только Израиля, но и других стран.

Решение покинуть Россию актер принял после ракетных ударов по Виннице 14 июля, поскольку сам он родился в Брацлаве Винницкой области.

Напомним, ранее российская актриса Мария Машкова назвала причину, почему боится возвращаться в РФ, пока преступный кремлевский режим у власти.

Напомним, ранее стало известно о том, что российского комика Михаила Шаца, который был признан в РФ иностранным агентом за высказывания против войны в Украине, депортировали из Индонезии прямо перед его концертом на Бали.

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