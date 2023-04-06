Разъярённая российская актриса прямо на сцене плюнула в лицо партнеру по спектаклю

Бывшая звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова именно так решила отомстить другому актеру за то, что несколько недель назад он оплевал её.

Юлия Михалкова плюнула в лицо российскому актеру / Instagram

Российская актриса и бывшая звезда "Уральских пельменей" Юлия Михалкова опозорилась прямо на сцене. Она оплевала своего партнера по спектаклю Романа Богданова.

Михалкова во время спектакля взяла паузу и начала высказываться о том, как ей не нравится творчество Богданова.

"Вы слышали его песни? Это ужас!" - сказала Михалкова.

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Актриса быстро набрала в рот много воды и плюнула в лицо Богданову. Судя по всему, именно так Михалкова решила отомстить актеру за то, что несколько недель назад он сам плюнул ей в лицо на сцене после спектакля.

Юлия Михалкова плюнула в лицо российскому актеру / скриншот из видео

Сам же Богданов не растерялся и начал прямо в зале петь свои песни, после чего спросил у публики, нравятся ли они им и кто в этой ситуации прав.

Что касается мнения зрителей, то многие убеждены, что это очередной хайп. Однако есть и те, кто считает, что между актерами настоящая война.

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