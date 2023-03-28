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Блондинка в ярком бикини: пышнотелая Селена Гомес показала сочные изгибы

28 марта 2023, 12:15
Гомес уже вовсю готовится к лету - новая прическа, новый стиль, новая артистка, которая с нетерпением ждет интригующих событий.
Селена Гомес
Селена Гомес выкрасилась в блонд и показала тело в бикини / instagram.com/selenagomez

Едва подул первый весенний ветерок, который принес тепло, все тут же заскучали по лету. Не осталась в стороне и актриса и певица Селена Гомес - хоть она и живет в Калифорнии, где лето круглый год, вероятно летнее тепло для нее совершенно особенное.

На своей странице в Instagram Гомес опубликовала свое фото в бикини. Артистку всегда травили хейтеры и папарацци за лишний вес, и долгое время она сильно переживала из-за колебаний в весе. Однако сейчас Селена смело демонстрирует свое тело и принимает его. И остается прекрасной даже без безупречных кубиков пресса.

К слову, она вернулась к экспериментам с цветом волос - теперь Гомес снова блондинка, и новый оттенок прекрасно гармонирует с ее не по-весеннему ярким загаром.

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"Лето приближается! Приближается столько ярких, приятных вещей!" - подписала снимок Селена.

И хоть она уже не встречается с Джастином Бибером с 2018 года, под фото сотни комментариев именно о нем: фанатам настолько понравился новый пляжный образ Гомес, что они убеждены - в глубине души певец будет жалеть об их разрыве, глядя на этот кадр.

Селена Гомес
Селена Гомес выкрасилась в блонд и показала тело в бикини / instagram.com/selenagomez

Ранее Даша Квиткова показала соблазнительный ролик с ее участием, для которого она снялась топлес - блогерша показала одну з самых привлекательных сторон своей женственности.

Также немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум в канун юбилея приняла предложение украсить собой обложку популярного глянца - она снялась без макияжа, в трусах и пиджаке на голое тело.

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Блондинка в ярком бикини: пышнотелая Селена Гомес показала сочные изгибы

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