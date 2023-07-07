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Развлекает новенькую: дочь Лорак в купальнике коряво станцевала для новой жены папы

Алена Кюпели
7 июля 2023, 15:33 обновлено 7 июля, 15:40
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Новое семейство бывшего мужа Ани Лорак весело проводит время вместе.
Дочь Лорак София практически живет со своим отцом
Дочь Лорак София практически живет со своим отцом / Instagram/muratnalca

Бывший муж предательницы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, который часто забирает их общую дочь Софию с собой на отдых, показал, как отдыхает вместе со своей семьей.

На своей странице в Instagram, он выложил видео, где рядом с бассейном семья празднует день рождения его новой жены. Сам Мурат сидит в бассейне, а его возлюбленная, ее дочь и София, дочь Лорак, танцуют для нее короткий танец.

Дочь Лорак, которая большую часть времени проводит с отцом, который явно любит и жалеет девочку, выглядит лучше. Она хоть и имеет еще лишний вес, все же немного похудела.

видео дня

Но вот с танцами - пока не задалось. Ее движения выглядят неловкими и неумелыми. Впрочем, это не помешало семье всем вместе весело провести время.

На видео - дочь Лорак танцует для новой жены папы-Мурата:

Напомним,

Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу
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