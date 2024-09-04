"Развелся, новая жизнь": внук Аллы Пугачевой сделал заявление об отношениях с женой

Поклонники музыканта подозревают, что он развелся со своей женой.

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Никита Пресняков рассказал о личной жизни / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Российский певец Никита Пресняков, который уехал жить в США еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, летом приезжал в страну-оккупанта, но уже вернулся назад. А вот его жена Алена Краснова не спешит возвращаться к мужу.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, в сети начали подозревать, что музыкант расстался с женой из-за разногласий. Фанаты прямо спросили у Преснякова, не разошелся ли он с возлюбленной:

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"Типа развелся, новая жизнь?", - написали в сети.

Но артист сразу же ответил, что у него отличные отношения с Аленой.

"Кто я? Да ни за что", — отметил Никита.

Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

Никита Пресняков - последние новости по теме

Отметим, ранее путинист Владимир Пресняков рассказал, как относится к своему сыну Никите, который у него родился в браке с Кристиной Орбакайте. В комментарии для пропагандистских росСМИ, Пресняков рассказал, что продолжает общение с сыном и хочет, чтобы у него все получилось.

А также недавно Наталья Подольская поздравила с днем рождения свекра и показала их совместное фото с Никитой Пресняковым.

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