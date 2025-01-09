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"Разрывает сердце": голливудские звезды показали свои дома после пожаров

Элина Чигис
9 января 2025, 10:53
126
Звезды высказали слова поддержки пострадавшим.
Пэрис Хилтон, Джейми Ли Кертис
Последствия пожаров в США для голливудских звезд / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Пэрис Хилтон, Джейми Ли Кертис

Читайте подробно:

  • Пожары в Калифорнии принесли очень много ущерба
  • Кто из голливудских звезд потеряли свои дома

В штате Калифорния объявили режим стихийного бедствия из-за масштабных лесных пожаров, которые становятся неуправляемыми из-за ветра. Уже известно, что погибли 5 человек, а около 130 тысяч жителей эвакуированы, также уничтожено около 1000 зданий.

Как заявило издание CNN, пожар стал самым разрушительным в истории Лос-Анджелеса.

видео дня

Многие американские звезды показали, как пострадали их дома и опубликовали кадры последствий в своих соцсетях.

Пэрис Хилтон

Актриса сообщила поклонникам, что с ней и ее семьей все хорошо и они в безопасности, но их дом полностью разрушен. Также Хилтон отметила, что будет помогать тем, кто пострадал из-за пожаров.

"Сердце разбито не передать словами. Сидеть с семьёй, смотреть новости и видеть, как наш дом в Малибу сгорает дотла в прямом эфире, это то, что никому никогда не придется испытывать. В этом доме мы построили столько ценных воспоминаний. Это место, где Феникс сделал свои первые шаги и где мы мечтали построить воспоминания на всю жизнь с Лондоном", - написала Пэрис.

Мэнди Мур

Американская актриса успокоила фанатов тем, что она с семьей и домашними питомцами успели выбраться в безопасное место, пока не было поздно. Мэнди отметила, что они остались без вещей, также огнем уничтожена школа ее детей, любимые рестораны и дома друзей.

"Я люблю тебя, Алтадена. Благодарна за то, что моя семья и питомцы выбрались вчера вечером, пока не стало слишком поздно (и бесконечная благодарность друзьям за то, что приняли нас и принесли одежду и одеяла). Честно говоря, я в шоке и чувствую онемение из-за всех, кто многое потеряли, включая мою семью. Школа моих детей ушла. Наши любимые рестораны. Столько друзей и близких тоже потеряли все. Наше сообщество разбито, но мы будем здесь, чтобы восстановить все вместе. Посылаю любовь всем пострадавшим и тем, кто на передовой, пытаясь взять это под контроль", - поделилась Мур.

Сандра Ли

Звезда рассказала, что ее дом в Малибу, который она так любила, полностью уничтожен. Сандра отметила, что он помогал ей пережить самые сложные времена в жизни, но теперь его нет.

Также Ли опубликовала видеообращение, в котором видно, как она разбита из-за последних происшествий.

"За все ваши молитвы - спасибо. Я пытаюсь все это переварить... Я искренне благодарна, что мы все в безопасности. Моего дома нет - я плакала всю ночь и думала о каждой комнате, уголке и крошечке. Это было идеально. Пожалуйста, молитесь за нашу общину, пожарных и аварийных. Это еще не все - даже не близко", - сказала Сандра.

Мира Сорвино

Обладательница премии "Оскар" показала жуткие кадры последствий пожаров и назвала все, что происходит адом.

"Добро пожаловать в ад. Второй пожар и эвакуация менее чем за месяц. На это довольно страшно смотреть. Молюсь, чтобы все выбрались в безопасное место со своими близкими и домашними животными", - поделилась Мира.

Джейми Ли Кертис

Известная актриса показала свой район, который оказался полностью уничтоженным и церковь, которую она посещала.

"Это церковь в Палисайдс, в которой была прекрасная воскресная школа, она была великолепным домом богослужения, и это здание, в котором я протрезвела 25 лет назад. Я думаю о всех душах, которые пришли туда для утешения, и о всех крещениях, похоронах и свадьбах, и о тысячах людей, которые вернули свою жизнь трезвостью. А ещё женский клуб в Палисайдс, где я встретила много трезвых людей", - написала Джейми.

Джеймс Вудс

Актер опубликовал последний кадр из своего дома в Палисайдс, который он сделал за день до начала пожаров и поделился, что эта катастрофа разрывает ему сердце.

"Вчера вечером я снял это с нашего прекрасного и любимого дома в Палисайдс. Теперь вся пожарная и дымовая сигнализация включается на наших айфонах. Это действительно разрывает сердце", - отметил Вудс.

Смотрите видео последствий пожаров в Калифорнии:

Катастрофа в США из-за пожаров
Катастрофа в США из-за пожаров / фото: скрин t.me/glavredinfo

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Кто такая Пэрис Хилтон?

Пэрис Хилтон — американская киноактриса, певица, автор песен, фотомодель и дизайнер.
Бывшая потенциальная наследница семейного бизнеса — сети отелей "Hilton Hotels". Известность ей принесли реалити-шоу "Простая жизнь" (2003—2007) (в котором она сыграла со своей подругой Николь Ричи) и скандальная светская жизнь, из-за которой в СМИ она преподносится в первую очередь как "светская львица" и даже как главная "светская львица планеты" (в 2008 году).

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