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"Разобьёт много сердец": Галкин показал подросшего сына-красавца

Сергей Кущ
6 августа 2023, 12:46 обновлено 6 августа, 12:46
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Сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина вызвал восторг в Сети.
Алла Пугачева, Максим Галкин
Галкин показал подросшего сына-красавца / Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Шоумен Максим Галкин очаровал поклонников снимком своего 9-летнего сына Гарри.

На своей страничке в Instagram он опубликовал фото, на котором мальчик был запечатлен на пляже.

"Строитель растет", - то ли в шутку, то ли серьезно подписал снимок муж Аллы Пугачевой.

видео дня

Внешность Гарри просто свела с ума подписчиков Галкина, которые не скупились на лестные словам в его адрес.

"Маленький Галкин", "Какой красавец. Он разобьёт много сердец", "Как вырос мальчик. Неповторимый младший Галкин!", "Светлого будущего тебе, Гарик! Очень красивый, уже взрослый Гарик", "Аллочка и Максим вы вырастили достойного умного сына. Я очень Рада за вас . Всем мирного неба над головой Счастья Вам!", "Сынишка красавчик", - писали в комментариях под публикацией Галкина.

Гарри Галкин
Гарри Галкин / Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Ранее Максим Галкин показал на своей странице в Instagram, как выросла его дочка Лиза. Он снял лестницу, по которой спустилась его белокурая красавица. Он также запостил такое же видео, снятое несколько лет назад. Лиза также спускалась с лестницы и пела песенку.

Напомним, ранее российская опальная певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину в жестокой войне с Россией, появилась вместе со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным в Юрмале.

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