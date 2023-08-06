"Разобьёт много сердец": Галкин показал подросшего сына-красавца

Шоумен Максим Галкин очаровал поклонников снимком своего 9-летнего сына Гарри.
На своей страничке в Instagram он опубликовал фото, на котором мальчик был запечатлен на пляже.
"Строитель растет", - то ли в шутку, то ли серьезно подписал снимок муж Аллы Пугачевой.
Внешность Гарри просто свела с ума подписчиков Галкина, которые не скупились на лестные словам в его адрес.
"Маленький Галкин", "Какой красавец. Он разобьёт много сердец", "Как вырос мальчик. Неповторимый младший Галкин!", "Светлого будущего тебе, Гарик! Очень красивый, уже взрослый Гарик", "Аллочка и Максим вы вырастили достойного умного сына. Я очень Рада за вас . Всем мирного неба над головой Счастья Вам!", "Сынишка красавчик", - писали в комментариях под публикацией Галкина.
Ранее Максим Галкин показал на своей странице в Instagram, как выросла его дочка Лиза. Он снял лестницу, по которой спустилась его белокурая красавица. Он также запостил такое же видео, снятое несколько лет назад. Лиза также спускалась с лестницы и пела песенку.
Напомним, ранее российская опальная певица Алла Пугачева, которая поддержала Украину в жестокой войне с Россией, появилась вместе со своим мужем, юмористом Максимом Галкиным в Юрмале.
Вам может быть интересно: