Разница двадцать два года: Алина Гросу показала редкий снимок с братом

Кратко:
- Алина Гросу поздравила младшего брата
- Как он повзрослел
Украинская известная певица Алина Гросу показала редкий снимок со своим братом, который праздновал день рождения. Отметим Алина старше Миши на 22 года.
На своей странице в соцсетях артистка опубликовала праздничный снимок в честь восьмилетия мальчика. Певица отметила, что ее брат умный, забавный, красивый и мудрый.
"Моя маленькая, родная булочка. Тебе 8! И я тебя обожаю за все! Иметь младшего брата - это огромная ответственность, это выгребать от родителей за все: за то, что куда-то не взяла тебя с собой, за то, что отругала лишний раз, за то, что ты меня где-то и как-то сдал. Но это и большая любовь, потому что ты поднимаешь мое настроение одним своим присутствием. Ты умный, забавный, красивый и не по годам мудрый. Просто расти счастливым и будь собой", - написала Гросу.
Также Алина поделилась и архивным фото с братом, и сразу понятно, как же повзрослел Миша.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, певец Dibrova рассказал, что думает о Олеге Виннике, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.
А также Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода с военнослужащим Андреем Фединчиком. Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.
Вас может заинтересовать:
- "Принять и простить": что известно о возвращении Аллы Пугачевой в РФ
- "Вернулись к нашей матери" предательница Повалий окончательно показала позицию
- "Неправильный выбор": Королева поставила точку в отношениях с невесткой
О персоне: Алина Гросу
Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред