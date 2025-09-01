Разница двадцать два года: Алина Гросу показала редкий снимок с братом

Алина Гросу поздравила родного человека с особенным праздником.

https://stars.glavred.info/raznica-dvadcat-dva-goda-alina-grosu-pokazala-redkiy-snimok-s-bratom-10694333.html Ссылка скопирована

Алина Гросу - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

Кратко:

Алина Гросу поздравила младшего брата

Как он повзрослел

Украинская известная певица Алина Гросу показала редкий снимок со своим братом, который праздновал день рождения. Отметим Алина старше Миши на 22 года.

На своей странице в соцсетях артистка опубликовала праздничный снимок в честь восьмилетия мальчика. Певица отметила, что ее брат умный, забавный, красивый и мудрый.

видео дня

"Моя маленькая, родная булочка. Тебе 8! И я тебя обожаю за все! Иметь младшего брата - это огромная ответственность, это выгребать от родителей за все: за то, что куда-то не взяла тебя с собой, за то, что отругала лишний раз, за то, что ты меня где-то и как-то сдал. Но это и большая любовь, потому что ты поднимаешь мое настроение одним своим присутствием. Ты умный, забавный, красивый и не по годам мудрый. Просто расти счастливым и будь собой", - написала Гросу.

Алина Гросу с младшим братом / фото: скрин instagram.com, Алина Гросу

Также Алина поделилась и архивным фото с братом, и сразу понятно, как же повзрослел Миша.

Алина Гросу на концерте / фото: instagram.com, Алина Гросу

Алина Гросу / Инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певец Dibrova рассказал, что думает о Олеге Виннике, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.

А также Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода с военнослужащим Андреем Фединчиком. Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алина Гросу Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.

Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.

Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред