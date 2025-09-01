Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Разница двадцать два года: Алина Гросу показала редкий снимок с братом

Элина Чигис
1 сентября 2025, 08:50
87
Алина Гросу поздравила родного человека с особенным праздником.
Алина Гросу
Алина Гросу - новости / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алина Гросу

Кратко:

  • Алина Гросу поздравила младшего брата
  • Как он повзрослел

Украинская известная певица Алина Гросу показала редкий снимок со своим братом, который праздновал день рождения. Отметим Алина старше Миши на 22 года.

На своей странице в соцсетях артистка опубликовала праздничный снимок в честь восьмилетия мальчика. Певица отметила, что ее брат умный, забавный, красивый и мудрый.

видео дня

"Моя маленькая, родная булочка. Тебе 8! И я тебя обожаю за все! Иметь младшего брата - это огромная ответственность, это выгребать от родителей за все: за то, что куда-то не взяла тебя с собой, за то, что отругала лишний раз, за то, что ты меня где-то и как-то сдал. Но это и большая любовь, потому что ты поднимаешь мое настроение одним своим присутствием. Ты умный, забавный, красивый и не по годам мудрый. Просто расти счастливым и будь собой", - написала Гросу.

Алина Гросу с младшим братом
Алина Гросу с младшим братом / фото: скрин instagram.com, Алина Гросу

Также Алина поделилась и архивным фото с братом, и сразу понятно, как же повзрослел Миша.

Алина Гросу на концерте
Алина Гросу на концерте / фото: instagram.com, Алина Гросу
Алина Гросу инфографика
Алина Гросу / Инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певец Dibrova рассказал, что думает о Олеге Виннике, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.

А также Наталка Денисенко рассказала о своей личной жизни после развода с военнослужащим Андреем Фединчиком. Наталка отметила, что пока не нашла своего возлюбленного и не знает, как она может наладить личную жизнь, ведь очень занята.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Алина Гросу

Алина Михайловна Гросу – известная украинская певица.
Первый возлюбленный Гроссу – московский бизнесмен Александр Комков, который летом 2019-го стал законным мужем артистки, но уже в декабре того же года пара начала жить отдельно, после чего развелась.
Следующим кавалером звезды стал россиянин Роман Полянский, с которым она разошлась уже во время полномасштабного вторжения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Алина Гросу новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ССО провели дерзкую операцию в Крыму - удалось поразить "жирную" цель на аэродроме

ССО провели дерзкую операцию в Крыму - удалось поразить "жирную" цель на аэродроме

10:16Война
Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

09:53Украина
Россияне раскритиковали Герасимова за ложь об успехах армии РФ на фронте - ISW

Россияне раскритиковали Герасимова за ложь об успехах армии РФ на фронте - ISW

09:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 сентября: Овнов подведет здоровье, Девам - стресс

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

Китай и Россия готовят "объединение", Путин уже в Пекине - что изменится для Украины

Китайский гороскоп на завтра 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

Китайский гороскоп на завтра 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствия

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

Последние новости

10:18

Оля Цибульская восхитила поклонников редкими кадрами с мужем

10:16

ССО провели дерзкую операцию в Крыму - удалось поразить "жирную" цель на аэродроме

10:06

Киев будут принуждать, а Москву - замирять: как Трамп будет заканчивать войну в Украине

09:53

Полиция нашла подозреваемого в убийстве Андрея Парубия: первые кадры задержания

09:47

Россияне раскритиковали Герасимова за ложь об успехах армии РФ на фронте - ISW

Предпосылок для завершения войны в Украине нет – ФесенкоПредпосылок для завершения войны в Украине нет – Фесенко
09:22

Будут привлекать ядерное оружие - в Беларуси начались военные учения ОДКБ

08:50

Разница двадцать два года: Алина Гросу показала редкий снимок с братом

08:49

Землю накроет почти 7-балльная магнитная буря: названа дата опасного шторма

08:26

Путин в Китае раскрыл свой "план окончания войны" и назвал циничную причину ее началаВидео

Реклама
08:13

Карта Deep State онлайн за 1 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

07:37

В Германии убита юная украинка, подозреваемый - с психическим расстройством: детали

06:45

РФ атаковали дроны: вспыхнули пожары в районе НПЗ и электростанцииВидео

06:10

В память об Андрее Парубиемнение

04:30

Сюрприз от судьбы: трех знаков зодиака ждет разрыв связей 1 сентября

03:32

Эксперты призвали не использовать кондиционер для одежды - в чем причина

02:30

В космосе найден таинственный межзвездный объект: есть ли опасность для Земли

01:36

Шаг к гарантиям безопасности: что будут обсуждать лидеры Европы в Париже на этой неделе

01:30

Жена Брюса Уиллиса прямолинейно ответила на хейт из-за его переезда

00:30

Подозреваемый в убийстве Парубия задержан, он дал первые показания - Зеленский

00:13

Они не знают, что такое автосервис: топ-5 почти "вечных" дизельных двигателей

Реклама
31 августа, воскресенье
23:56

Пришел с оружием ради расправы: жестокое убийство на глазах полицейского в Фастове

23:11

Европа может отправить войска в Украину: Фон дер Ляйен раскрыла детали плана

22:38

Дожди с грозами распространяются по Украине: какие области будут "плавать"

22:16

Угроза лишения соцвыплат: украинцев предупредили о сроках "обрезания"

22:08

Неожиданное распределение мнений украинцев относительно войны: результат опроса

21:42

"Путин выкручивается": Зеленский намекнул на истечение срока ультиматума ТрампаВидео

21:21

Что делать с мелкой картошкой

21:00

Не упустите момент: когда выкапывать морковь и свеклу по лунному календарю 2025Видео

20:22

Буданов спрогнозировал резкие изменения на поле боя и назвал вероятные сроки

20:21

Гарантии безопасности для Украины: новый "Минск" или "Будапешт"?мнение

20:21

Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - препятствияВидео

20:12

Тройной удар ракетами Фламинго: Милитарный - о мощных последствиях атакиВидео

19:55

Титул WBO под угрозой: как Паркер может получить пояс без боя с Усиком

19:23

Два вертолета РФ взорвали прямо на аэродроме: в Сети узнали о прилетах в Крыму

19:07

Зима может быть непростой: эксперт объяснил, что скрывается за планом Кремля

18:46

Ударит мороз и пойдет снег: синоптики удивили прогнозом на сентябрь

18:25

Как быстро отчистить холодильник: гениальный фокус удивит своей простотойВидео

18:12

"Любить изо всех сил": Сергей Притула заговорил о свадьбе

18:10

"Война может закончиться завтра": Мерц предупредил, чем это обернется для Европы

17:30

Девичник в Нью-Йорке: Свитолина показала редкие кадры с мамой и дочерью

Реклама
17:27

РФ может устроить прорыв на сотни километров: появился тревожный прогноз

17:25

5 запретов, которые нельзя нарушать в церковный праздник 1 сентября - приметы

17:16

ГУР нанесли масштабный удар по Крыму - уничтожены стратегические цели россиянВидео

16:32

"Сбить с толку": история происхождения известного выражения

16:27

Окружение под Добропольем: в ВСУ раскрыли детали зачистки россиян

16:22

У известного шеф-повара Гордона Рамзи обнаружили злокачественную опухоль

15:54

Подошва кроссовок засияет за несколько минут: какой бытовой предмет нужно взятьВидео

15:53

Из чего на самом деле делают белый сахар - правда, которую знают не всеВидео

15:42

Парадокс многообразия - почему собаки такие разные, а коты почти одинаковые

15:41

Китайский гороскоп на завтра 1 сентября: Тиграм - раздражение, Змеям - вранье

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять