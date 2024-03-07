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Разговор с Богом: Мадонна озвучила свое первое слово после выхода из комы

Анна Подгорная
7 марта 2024, 02:26
Мадж убеждена, что серьезная болезнь, которая подкосила ее летом, была ее предсмертным опытом.
Мадонна
Мадонна рассказала, что сказала после выхода из комы в первую очередь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

В июне 2023 года Мадонна была найдена без сознания в собственном доме и экстренно доставлена в реанимационное отделение. В больнице она пролежала в коме 4 дня из-за острой бактериальной инфекции. По причине болезни она была вынуждена отложить свой двенадцатый концертный тур The Celebration Tour. Также эта ситуация привела к тому, что 65-летняя Мадж вплотную занялась завещанием и распоряжениями на случай своей смерти.

Кому певица называет "предсмертным опытом" и часто упоминает про пережитое во время концертов The Celebration Tour, который все же гремит на самых известных сценах. Так недавно, во время выступления в Лос-Анджелесе, Мадонна призналась, каким было первое слово, которое она произнесла при пробуждении от комы.

Этой историей поделился журнал People. У Мадонны, которая воспитывалась в строгой религиозной семье, а в своем творчестве с религиозной тематикой обращается весьма вольно, сложные отношения с верой. Тем не менее звезда уверенна, что она беседовала с Богом, пока была без сознания.

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При выходе из комы она сказала "Нет", и открыла глаза. "Я почти уверена, что Бог сказал мне: "Ты хочешь уйти? Хочешь пойти со мной?" Я ответила: "Нет", - рассказала поклонникам Мадж.

Кто такая Мадонна?

Мадонна (Мадонна Луиза Чикконе) - американская певица, автор-исполнитель, танцовщица и актриса. С 1980-ых носит негласный титул "королевы поп-музыки". Попала в Книгу рекордов Гиннесса, как самая коммерчески успешная исполнительница в истории. Обладательница семи "Грэмми" (в 1998 году забрала сразу три награды) и двух "Золотых глобусов". Внесена в "Зал славы рок-н-ролла". С начала музыкальной карьеры в 1979 году выпустила 14 альбомов и 93 сингла.

Ранее новая девушка Брэда Питта, фитнес-тренер Инес де Рамон, показала публично подарок от актера. Пара вместе с ноября 2022 года, но лишь недавно официально подтвердила отношения.

Также экс-муж Бритни Спирс Сэм Асгари отреагировал на ее конфликт с Джастином Тимберлейком, которого певица обвинила в своих мемуарах в принуждению к аборту, когда они встречались в начале двухтысячных.

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