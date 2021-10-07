"Разбиваешь мужские сердца": украинская легкоатлетка поделилась жаркими фото из отпуска в Египте

Марина Бех-Романчук выступает в прыжках в длину / instagram/marynabekh

Известная украинская легкоатлетка, участница Олимпиады в Токио Марина Бех-Романчук порадовала своих подписчиков новыми фото. В настоящее время спортсменка отдыхает на популярном египетском курорте – в Шарм-эль-Шейхе.

"Год без отпуска, и вот он наконец-то наступил. Просто кайфую. Просто наслаждаюсь этим моментом", – написала спортсменка у себя в инстаграме, приложив сексуальное фото в купальнике.

"Ты разбиваешь мужские сердца", "Очень красивая", "Шикарная", "Так выглядит чемпионка", "Арабы наверное так и вьются вокруг тебя", – засыпали комплиментами Романчук ее подписчики.

фото instagram.com/marynabekh

фото instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук: достижения