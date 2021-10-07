"Разбиваешь мужские сердца": украинская легкоатлетка поделилась жаркими фото из отпуска в Египте

Марина Бех-Романчук рассказала, что отдыхает впервые за последний год.
Известная украинская легкоатлетка, участница Олимпиады в Токио Марина Бех-Романчук порадовала своих подписчиков новыми фото. В настоящее время спортсменка отдыхает на популярном египетском курорте – в Шарм-эль-Шейхе.
"Год без отпуска, и вот он наконец-то наступил. Просто кайфую. Просто наслаждаюсь этим моментом", – написала спортсменка у себя в инстаграме, приложив сексуальное фото в купальнике.
"Ты разбиваешь мужские сердца", "Очень красивая", "Шикарная", "Так выглядит чемпионка", "Арабы наверное так и вьются вокруг тебя", – засыпали комплиментами Романчук ее подписчики.
Марина Бех-Романчук: достижения
- В минувшем сезоне Бех-Романчук выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в закрытых помещениях, который состоялся в Торуни
- На чемпионатах мира наивысшим достижением для 26-летней Бех-Романчук является серебряная медаль в 2019 году.
- На Олимпиаде в Токио Бех-Романчук заняла пятое место. Спортсменка призналась, что разочарована таким результатом.
Автор: Денис Пономаренко