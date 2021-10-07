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"Разбиваешь мужские сердца": украинская легкоатлетка поделилась жаркими фото из отпуска в Египте

7 октября 2021, 03:39

Марина Бех-Романчук рассказала, что отдыхает впервые за последний год.

Марина Бех-Романчук
Марина Бех-Романчук выступает в прыжках в длину / instagram/marynabekh

Известная украинская легкоатлетка, участница Олимпиады в Токио Марина Бех-Романчук порадовала своих подписчиков новыми фото. В настоящее время спортсменка отдыхает на популярном египетском курорте – в Шарм-эль-Шейхе.

"Год без отпуска, и вот он наконец-то наступил. Просто кайфую. Просто наслаждаюсь этим моментом", – написала спортсменка у себя в инстаграме, приложив сексуальное фото в купальнике.

"Ты разбиваешь мужские сердца", "Очень красивая", "Шикарная", "Так выглядит чемпионка", "Арабы наверное так и вьются вокруг тебя", – засыпали комплиментами Романчук ее подписчики.

фото instagram.com/marynabekh
фото instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук: достижения

  • В минувшем сезоне Бех-Романчук выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в закрытых помещениях, который состоялся в Торуни
  • На чемпионатах мира наивысшим достижением для 26-летней Бех-Романчук является серебряная медаль в 2019 году.
  • На Олимпиаде в Токио Бех-Романчук заняла пятое место. Спортсменка призналась, что разочарована таким результатом.
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Олимпиада-2020 новости шоу бизнеса Марина Бех-Романчук
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