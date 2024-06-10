Разбитая и изнуренная Надя Дорофеева пожаловалась на здоровье

Украинская певица Надя Дорофеева начала сегодняшний день на позитивной ноте - в своем блоге в Instagram она делилась музыкальными успехами: количеством просмотров и прослушиваний ее треков, а также фрагментами видео, которые фанаты снимают на ее песни.
Увы, насладиться этим в полной мере Додо не смогла. Артистка призналась, что ее подвело здоровье.
В коротком ролике артистка рассказала, что заболела, и показала, как выглядит сейчас - без макияжа, фильтров и ярких образов. Дорофеева была очень изнуренной, и явно плохо себя чувствовала.
Внезапная болезнь испортила настроение певице. На своей странице Надя Дорофеева оставила рыдающий эмодзи и подпись: "Радуюсь вашим видео очень, а вот то, что я заболела, это плохо".
Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее танцор-беглец Влад Яма признался, за чей счет живет в США. Он выехал с семьей из Украины уже во время войны, и долгое время, опасаясь хейтеров, не рассказывал ничего о себе.
Также украинский шоумен Анатолий Анатолич огрызнулся на Дмитрия Гордона. В своем блоге ведущий раскритиковал деятельность журналиста вопреки тому, что раньше был его поклонником.
Читайте также:
- "Муж очень любит детей": Алина Гросу заговорила о пополнении в семье
- Легендарная украинская певица призналась в нежных чувствах к Зиброву: "Обожаю"
- Козловский рассказал, кто стал его кумом и кумой
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред