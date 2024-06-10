Разбитая и изнуренная Надя Дорофеева пожаловалась на здоровье

Dorofeeva рассказала про болезнь, которая внезапно ее настигла.

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Надя Дорофеева новости - Dorofeeva пожаловалась на болезнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева начала сегодняшний день на позитивной ноте - в своем блоге в Instagram она делилась музыкальными успехами: количеством просмотров и прослушиваний ее треков, а также фрагментами видео, которые фанаты снимают на ее песни.

Увы, насладиться этим в полной мере Додо не смогла. Артистка призналась, что ее подвело здоровье.

В коротком ролике артистка рассказала, что заболела, и показала, как выглядит сейчас - без макияжа, фильтров и ярких образов. Дорофеева была очень изнуренной, и явно плохо себя чувствовала.

видео дня

Внезапная болезнь испортила настроение певице. На своей странице Надя Дорофеева оставила рыдающий эмодзи и подпись: "Радуюсь вашим видео очень, а вот то, что я заболела, это плохо".

Надя Дорофеева новости - Dorofeeva пожаловалась на болезнь / instagram.com/nadyadorofeeva

Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

Кто такая Надя Дорофеева / инфографика: Главред

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