"Рассказывали о "великой и малой Руси": звезда "Крепостной" рассказала о хамстве русских артистов

Наталья Васько с явной горечью сказала ‒ почти никто из украинцев из съемочной группы ее во время скандала не поддержал.

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Наталья Васько рассказала о неприятном случае во время съемок / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Известная украинская актриса (и звезда сериала "Крепостная") Наталья Васько рассказала о публичном конфликте на съемочной площадке в Киеве с двумя российскими актерами, которые вели себя предельно надменно и нагло. Об этом артистка рассказала в интервью порталу "Обозреватель".

Васько с явной горечью сказала ‒ почти никто из украинцев ее во время скандала не поддержал.

"На съемочных площадках я с россиянами очень ссорилась – это был мой Майдан. Свои не поддерживали. Тихонько на ушко – всего раз. Один из режиссеров подошел после съемок, на которых я сцепилась с Дмитрием Пчелой и Владимиром Литвином, которые мне рассказывали о "великой и малой Руси". И говорили, мол, чего ты на украинском здесь говоришь? Я не выдержала: "Будете мне указывать, на каком языке общаться в быту? Я подписалась на этот проект, сценарий написанный на русском, в кадре – говорю по-вашему, московскому. А как с мамой мне разговаривать – это мое дело. И все промолчали – а команда же была наша. Только один режиссер сказал: "Я сегодня испытал такое чувство ужаса, потому что впервые увидел, что такое русский фашизм". А я ответила: "Женя, а почему так тихонько?", – гневно сказала актриса.

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