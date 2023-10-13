"Погиб от рук предателя": звезда "Крепостной" рассказала о последнем бое близкого родственника

Как говорит украинская актриса и звезда сериала "Крепостная" Анна Сагайдачная, на фронте погиб ее родной дядя, боец ВСУ Игоряь Ефремов.

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Анна Сагайдачная рассказала о трагедии в своей семье / коллаж Главред, скриншоты из видео

Украинская актриса, более всего известная по роли Натали Дорошенко в сериале "Крепостная" Анна Сагайдачная поделилась душевной болью ‒ и рассказала фолловером в Instagram о гибели на фронте своего родного дяди, бойца ВСУ Игоря Ефремова.

"Сегодня 9 дней, как твоя душа улетела в миры героев. Моему сыну 4 года – я сделаю все возможное, чтобы он помнил тебя и гордился своим двоюродным дедушкой. Ты так боялся идти на войну, но на поле боя был самым смелым. Твой побратим рассказал, что в штурмах ты шел в первой двойке – ты нам этого не говорил. И ты возвращался живым. Ты и твои побратимы погибли от рук предателя", ‒ написала она.

Напомним, ранее певец и боец Нацгвардии Виталий Козловский прокомментировал конфликт с Игорем Кондратюком, который отбирает львиную долю военной зарплаты артиста. Виталий рассказал, за что продюсер требует от него миллионы гривен.

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Также Ксения Собчак, которая называет себя "оппозиционеркой", открыто оправдала убийц-россиян в Украине. Это ее первое четкое заявление относительно кровопролитной войны.

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