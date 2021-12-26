Располневшая Ани Лорак поразила внешним видом с женой пресс-секретаря Путина

Ани Лорак / instagram.com/anilorak

Фанаты Ани Лорак снова уличили певицу в применении фотошопа. Поклонники утверждают, что с помощью специальных приложений Лорак постоянно убирает лишний вес.

Так новые снимки она опубликовала в Instagram, которые были сделаны в Москве после окончания балета на льду "Лебединое озеро".

Певица показала три фото. На одном она стоит с олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой, которая является женой пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, и певцом Александром Панайотовым. На втором - она с дочерью и на третьем снимке позирует сама.

На этих фотографиях Ани Лорак выглядит стройной, но если посмотреть на фото с этого вечера, которое опубликовал Панайотов у себя в сториз, то видно, что над снимками певица поработала с помощью фотошопа.

"Она убрала лишний вес на фото на щеках, туловище и ногах", - пишут фанаты.

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"Мне очень приятно быть частью прекрасной сказки, в которой я стала голосом главной героини Татьяны Навки, а принца озвучил талантливый Александр Панайотов", - отметила Лорак.

Впрочем другие фанаты отметили, что Лорак и в таком теле выглядит прекрасно.

Ранее писали, что певица Ани Лорак в честь предстоящих новогодних праздников устроила "парад" концертных образов.

Так артистка показала фанатам необычный лук, из-за которого ее сравнили с Аллой Пугачевой или "постаревшей Настей Каменских".

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