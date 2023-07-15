Распирают эмоции: Эктор Хименез Браво получил награду от Залужного

Телеведущий Эктор Хименес Браво поделился своей радостью в социальных сетях.

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Счастливой Эктор Хименез Браво с наградой / Instagram/hectorhimenezbravo

Украинский шеф-повар Эктор Хименес Браво, безсменный ведущий популярного украинского шоу "Мастер Шеф" получил награду от украинского героя, главнокомандующего вооруженными силами Украины, Валерия Залужного.

На своей странице в Instagram он сказал, его распирают эмоции настолько, что не хватает слов описать то, что он чувствует.

"Получил награду "За содействие войску" от Валерия Залужного. Это большая честь, огромная. Это все благодаря вам. Это все ваши круглосуточные донаты, большие и маленькие, но такие важные. Ваши репосты и призывы. Ваша поддержка, каждое слово, которое есть у меня в директе, не на все я могу ответить. Но прямо сейчас отвечу за 1 раз — СПАСИБО. У вас большое сердце, потому что вы украинцы", - расчувствовался Хименес.

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На фото - счастливый Эктор с наградой от Валерия Залужного:

К слову, шоумен Эктор Хименес-Браво с началом полномасштабной войны не покинул Украину, которую считает своей второй родиной. Он не пошел на фронт, но нашел способ, как помочь ВСУ и украинцам тем, что умеет лучше всего.

Отметим, ранее знаменитый шеф-повар поделился кадрами неудачной шутки на своей странице в Instagram. Знаменитого шеф-повара Эктора Хименеза-Браво неожиданно решили похоронить недоброжелатели.

Напомним, ранее Эктор Хименез Браво, который славится своей проукраинской позицией и даже уже заговорил на украинском языке, в День Святого Валентина неожиданно похвастался своей девушкой.

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