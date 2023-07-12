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Раскрыты подробности завещания Мадонны - кто получит деньги

Анна Подгорная
12 июля 2023, 14:52 обновлено 12 июля, 14:52
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Острая бактериальная инфекция, которую тяжело переносит Мадонна, заставила певицу задуматься о вечном.
Мадонна
Мадонна после болезни составила завещание / коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

Американская певица Мадонна после серьезной болезни, которая уложила ее в реанимацию, решила на время отойти от образа вечного подростка, который она неукоснительно поддерживала последние годы.

После того как врачи убедились, что жизни 64-летней певицы ничего не угрожает, они позволили перейти ей на домашнее лечение. Сейчас Мадж отложила подготовку к мировому турне и занимается здоровьем.

Впрочем, его состояние не на шутку напугало не только поклонников Мадонны, но и саму певицу. По словам источника The Sun, болезнь заставила ее задуматься о том, что она не вечна, и вплотную озаботиться вопросом завещания.

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Так инсайдеры утверждают, что состояние артистки, которое оценивается в 850 млн. долларов, и права на ее музыкальные и прочие проекты Мадонна в равных долях разделила между 6 своими детьми - биологическими Лурдес Чикконе-Леон и Рокко Ричи, а также приемными Дэвидом, Мэрси Джеймс и близняшками Эстер и Стэллой. На данный момент лишь биологические дети Мадж - совершеннолетние. Кто станет опекунами четверых остальных в случае смерти певицы пока не известно.

К слову, в своем завещании Мадонна также упоминает и про Гая Осира, своего менеджера, которого, по слухам, также ожидает кругленькая сумма денег в благодарность за многолетнюю службу.

Напомним, ранее популярная во всем мире певица Мадонна отложила свое предстоящее мировое турне после того, как королева поп-музыки заболела и была вынуждена провести несколько дней в реанимации.

Ранее также певица назвала главные правила своего дома, в котором вырастила всех своих детей.

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