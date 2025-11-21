Расчленила мужа на 15 частей: в РФ вынесли приговор вдове известного рэпера

По версии обвинения, в июле 2020 года женщина убила мужа из-за личной неприязни, сделав ему укол аналогом инсулина.

Суд признал Марину Кохал виновной в убийстве Энди Картрайта

В РФ суд приговорил к 12 с половиной годам в колонии общего режима Марину Кохал - вдову рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) по делу о его убийстве. Об этом сообщают росСМИ.

Суд признал Кохал виновной в убийстве. Вдову рэпера также обвиняли в надругательстве над телом умершего, но суд исключил эту статью из обвинения как излишне вмененную.

По версии обвинения, в июле 2020 года Кохал убила мужа из-за личной неприязни, сделав ему укол аналогом инсулина. Когда рэперу стало плохо, она умышлено не сделала ничего, чтобы ему помочь, а после смерти Картрайта расчленила его тело на 15 частей.

Кохал вину не признала. В последнем слове она назвала свой поступок идиотским и сказала, что работает с психотерапевтом. Защита подсудимой просила ее оправдать.

Вдову Картрайта арестовали в зале суда. Кохал находилась в СИЗО с начала августа 2020 года, но в октябре 2021 года ее перевели под домашний арест.

Как сообщает издание "78", Кохал стало плохо в зале суда, ей вызвали скорую помощь.

