Расчленила мужа на 15 частей: в РФ вынесли приговор вдове известного рэпера

Кратко:
- Суд признал Марину Кохал виновной в убийстве Энди Картрайта
- Женщина вину не признала
В РФ суд приговорил к 12 с половиной годам в колонии общего режима Марину Кохал - вдову рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) по делу о его убийстве. Об этом сообщают росСМИ.
Суд признал Кохал виновной в убийстве. Вдову рэпера также обвиняли в надругательстве над телом умершего, но суд исключил эту статью из обвинения как излишне вмененную.
По версии обвинения, в июле 2020 года Кохал убила мужа из-за личной неприязни, сделав ему укол аналогом инсулина. Когда рэперу стало плохо, она умышлено не сделала ничего, чтобы ему помочь, а после смерти Картрайта расчленила его тело на 15 частей.
Кохал вину не признала. В последнем слове она назвала свой поступок идиотским и сказала, что работает с психотерапевтом. Защита подсудимой просила ее оправдать.
Вдову Картрайта арестовали в зале суда. Кохал находилась в СИЗО с начала августа 2020 года, но в октябре 2021 года ее перевели под домашний арест.
Как сообщает издание "78", Кохал стало плохо в зале суда, ей вызвали скорую помощь.
