Рамина Эсхакзай раскрыла подробности своей личной жизни

В апреле украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай разорвала пятилетние отношения с бойфрендом, с которым еще недавно планировала связать себя узами брака. С тех пор она пополнила ряды завидных украинских холостячек.
Не удивительно, что ее личная жизнь не дает покоя поклонникам. Эсхакзай, которая ранее также встречалась с певцом Виталием Козловским, регулярно спрашивают, появился ли в ее жизни новый мужчина.
На своей странице в Instagram блогерша недавно ответила на личный вопрос, и ответом этим разочаровала фанатов.
"Нет, сейчас нет никаких романтических отношений ни с одним мужчиной на этой планете", - твердо заявила Рамина.
Впрочем, как бы не расстраивались фанаты, сама журналистка, похоже, наслаждается одиночеством - путешествует и плодотворно трудится.
Ранее известный украинский актер, режиссер крымскотатарского происхождения (сейчас служащий в рядах ВСУ) Ахтем Сеитаблаев показал общественности свою новую избранницу на светском мероприятии.
Также первыми кадрами с новорожденным сыном поделился хореорграф Макс Чмерковский - после выкидышей и неудачных попыток ЭКО танцор в восторге от того, что жена смогла подарить ему еще одного ребенка.
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