Рамина Эсхакзай раскрыла подробности своей личной жизни

Еще несколько месяцев назад Рамина была невестой, а теперь наслаждается вольным плаваньем.

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Рамина Эсхакзай рассказала, есть ли у нее партнер / коллаж: Главред, фото: instagram.com/raminalalala

В апреле украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай разорвала пятилетние отношения с бойфрендом, с которым еще недавно планировала связать себя узами брака. С тех пор она пополнила ряды завидных украинских холостячек.

Не удивительно, что ее личная жизнь не дает покоя поклонникам. Эсхакзай, которая ранее также встречалась с певцом Виталием Козловским, регулярно спрашивают, появился ли в ее жизни новый мужчина.

На своей странице в Instagram блогерша недавно ответила на личный вопрос, и ответом этим разочаровала фанатов.

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"Нет, сейчас нет никаких романтических отношений ни с одним мужчиной на этой планете", - твердо заявила Рамина.

Впрочем, как бы не расстраивались фанаты, сама журналистка, похоже, наслаждается одиночеством - путешествует и плодотворно трудится.

Рамина Эсхакзай рассказала, есть ли у нее партнер / instagram.com/raminalalala

Ранее известный украинский актер, режиссер крымскотатарского происхождения (сейчас служащий в рядах ВСУ) Ахтем Сеитаблаев показал общественности свою новую избранницу на светском мероприятии.

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