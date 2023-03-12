Рамина Эсхакзай отменила свадьбу с избранником: "Уже точно не хотим"

Помолвка Рамины длилась более года, однако это решение ей кажется сейчас самым логичным.

Рамина Эсхакзай отменила свадьбу с Евгением Прониным / instagram.com/raminalalala

Журналистка, ведущая и блогерша Рамина Эсхакзай более года назад приняла предложение руки и сердца от бойфренда, юриста Евгения Пронина. Однако с наступлением полномасштабной войны в Украине свадьба для влюбленных отошла даже дальше, чем на второй план - Евгений пошел служить в разведке, Рамина - вносить свою лепту на информационном фронте.

И хоть паре удалось сохранить романтические отношения, Эсхакзай в интервью для ЖВЛ призналась - свадьбу она отменила. Это известие сильно шокировало поклонников журналистки, которые надеялись увидеть ее в белом подвенечном платье.

Что же разрушило планы влюбленных? Рамина считает, что сейчас не время для пышного торжества и идеальной свадьбы, как на картинке - она и Евгений и так гармонично дополняют друг друга, и ни белая фата, ни совместные дети (которых, к слову, не хотят ни она, ни ее избранник) это не изменят. Поэтому свой эмоциональный ресурс они тратят на любовь друг к другу, а не на "шоу".

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"Уже точно не хотим свадьбы какой-то пышной. Потому что мы рассматривали варианты, потом думали: это надо пригласить гостей, организовать, чтобы им все понравилось, чтобы им было весело, распланировать. Надо еще хорошо выглядеть, надеть платье... Это какое-то выступление, на которое смотрит множество людей. В голове столько мыслей крутится... Сейчас просто об этом даже не думаешь", - отмечает Рамина.

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