"Пытались убить": звезда шоу МастерШеф пережила пытки в психиатрической больнице

Вы узнаете:
- Аннет Вовк попала в психиатрическую больницу
- Блогер пережила там тяжелые испытания
Украинская популярная блогер и финалистка шоу МастерШеф на телеканале СТБ Аннет Вовк попала в психиатрическую больницу.
Как рассказала Аннет на своей странице в соцсетях, работники учреждения заставляли ее пить много лекарств и даже хотели убить. Девушка отметила, что вели они себя непрофессионально.
"Первые три дня это был овощ, которого накачивали большой дозой лекарств, которые на меня не работали. Врачи говорили: "Впервые такое встречаем, если повысим дозу, мы ее просто убьем", - написала Вовк.
Блогер заявила, что пыталась объяснить, что не нуждается в помощи и нормально себя чувствует, но никто не прислушался к ней.
"Боль за то, что мне не верили, что я нормальная. Боль за то, что врачи пытались помочь, а на самом деле пытались убить. Я находила каждый день силы бороться", - заявила Аннет.
Известно, что в конце февраля девушку выписали и направили в другую психиатрическую больницу.
"Я говорила, что я нормальная и имею свои права, и то, что я оказалась в психиатрической больнице - это нонсенс и как такое возможно. Там меня хватали за волосы, таскали, потому что я начала бунтовать", - поделилась блогер.
Сейчас Вовк находится дома, но о ее состоянии ничего не известно.
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Что такое МастерШеф?
МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.
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