"Пытались убить": звезда шоу МастерШеф пережила пытки в психиатрической больнице

Аннет Вовк заставляли пить много лекарств.

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Аннет Вовк - состояние здоровья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Аннет Вовк

Вы узнаете:

Аннет Вовк попала в психиатрическую больницу

Блогер пережила там тяжелые испытания

Украинская популярная блогер и финалистка шоу МастерШеф на телеканале СТБ Аннет Вовк попала в психиатрическую больницу.

Как рассказала Аннет на своей странице в соцсетях, работники учреждения заставляли ее пить много лекарств и даже хотели убить. Девушка отметила, что вели они себя непрофессионально.

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"Первые три дня это был овощ, которого накачивали большой дозой лекарств, которые на меня не работали. Врачи говорили: "Впервые такое встречаем, если повысим дозу, мы ее просто убьем", - написала Вовк.

Аннет Вовк рассказала об испытаниях / фото: скрин instagram.com, Аннет Вовк

Блогер заявила, что пыталась объяснить, что не нуждается в помощи и нормально себя чувствует, но никто не прислушался к ней.

"Боль за то, что мне не верили, что я нормальная. Боль за то, что врачи пытались помочь, а на самом деле пытались убить. Я находила каждый день силы бороться", - заявила Аннет.

Известно, что в конце февраля девушку выписали и направили в другую психиатрическую больницу.

Аннет Вовк уже дома / фото: скрин instagram.com, Аннет Вовк

"Я говорила, что я нормальная и имею свои права, и то, что я оказалась в психиатрической больнице - это нонсенс и как такое возможно. Там меня хватали за волосы, таскали, потому что я начала бунтовать", - поделилась блогер.

Сейчас Вовк находится дома, но о ее состоянии ничего не известно.

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