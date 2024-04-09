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"Пышка" из "Бриджертонов" удивила откровенной фотосессией для глянца

Алена Кюпели
9 апреля 2024, 15:40
Актриса, которая сыграла Пенелопе Фезерингтон станет главной героиней нового сезона сериала.
Актриса снялась в необычном для себя образе
Актриса снялась в необычном для себя образе / Коллаж Главред, фото Instagram/nicolacoughlan

Актриса, которая сыграла роль писательницы в сериале "Бриджертоны" Никола Кофлан снялась для майского выпуска журнала Harper's Bazaar.

По информации The Daily Mail, 37-летняя актриса продемонстрировала на снимках свое непринужденное чувство стиля, свою фигуру в виде песочных часов в потрясающем атласном розовом платье с глубоким вырезом.

Шикарные фото актрисы можно посмотреть тут

видео дня

Как известно, третий сезон "Бриджертонов" выйдет в следующем месяце, и будет посвящен персонажу Николы - Пенелопе Фезерингтон и ее роману с Колином Бриджертоном.

Сериал Бриджертоны

"Бриджертоны" (англ. Bridgerton) — американский стриминговый историко-драматический сериал, созданный Крисом Ван Дьюсеном и продюсируемый Шондой Раймс. По данным Википедии, сериал основан на серии романов Джулии Куинн, действие которых разворачивается во время сезонов лондонского высшего общества эпохи Регентства, когда дебютанток сезона представляют при дворе. Это первый сериал Шонды Раймс, написанный для Netflix.

Сама актриса призналась, что она "боится пристального внимания", когда впервые вступает в роль главной актрисы, но хочет доказать, что "иногда чудак в углу может оказаться в центре внимания".

Никола откровенно призналась: "Да, я в ужасе от пристального внимания, мнений, количества взглядов на меня; но, в конечном счете, это то, что заставляет меня выйти из тени, хотя и пугает меня. Это то, чем я так горжусь, людьми, с которыми я работала, и этими прекрасными шоу, которые мы сделали".

Новости шоу-бизнеса - в Украине и мире

Напомним, ранее актриса Анна Кошмал показала видео, на котором появилась в кадре с рыжими волосами. Новая прическа была ей очень к лицу, и лишь добавила ее образу новую утонченную грань.

Ранее также дочь легендарного футболиста и звезды киевского "Динамо" Олега Кузнецова, актриса Катерина Кузнецова, которая после начала полномасштабной войны разорвала все связи со страной-агрессором РФ, показала своего возлюбленного Макса.

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