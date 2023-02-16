Пьяного сына Жириновского арестовали и лишили свободы

Наследник сумасшедшего политика напал сначала на менеджера ресторана, а потом и на полицейского.

Жириновский / УНИАН

Сын одиозного российского политика, украинофоба Владимира Жириновского, который отправился на концерт Кобзона, попал в неприятную историю.

В частности, внебрачный отпрыск умершего политика Олег Эйдельштейн, отдыхал с друзьями в грузинском ресторане в Москве. Компания выпивала и веселилась. Но как это часто случается у нетрезвых и неуравновешенных людей, Эйдельштейн набросился на одного из посетителей с кулаками, а потом и на менеджера ресторана.

Полицейские, которые увезли ненормального в отделение, также получили от наследника Жириновского. За это Тверской суд Москвы отправил Эйдельштейна под арест, пишет Стархит.

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"Постановлением суда от 15.02.2023 года признан виновным Эйдельштейн Олег Владимирович, в совершении административного правонарушения, виновному назначено в виде административного ареста 15 суток.", — сообщили они.

Напомним, ранее советник главы Офисе президента Михаил Подоляк прокомментировал очередные украинофобские высказывания бывшего президента РФ Дмитрия Медведева.

По словам советника главы ОП, российский политик "выплясывает на клавиатуре фейки об имперских планах Польши".

Таким образом он прокомментировал высказывания экс-президента России Дмитрия Медведева о планах Польши захватить часть территории Украины.

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