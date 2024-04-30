Путинистка Успенская "прыснула ядом" в сторону Пугачевой

Российская певица Любовь Успенская, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, назвала песню Аллы Пугачевой "Балалайка" дурной.
Любительница диктатора Путина Успенская никак не может пережить, что Пугачева публично поддержала Украину и уехала жить из страны-оккупанта в Израиль, и готова придраться даже к хитам Примадонны.
В эфире шоу "Три аккорда" на пропагандистском росТВ российская певица Mia Boyka спела песню Пугачевой "Балалайка", но Успенская назвала саму песню дурной и никакой.
"Миа, ты умудрилась даже из этой песни сделать конфетку. В твоем исполнении она зазвучала хорошо", — сказала Успенская.
Кто такая Любовь Успенская?
Любовь Успенская - советская, российская и американская певица в жанре шансон. Родилась, выросла и первую известность, как артистка, получила в Киеве. Вопреки этому активно поддерживает РФ в войне с Украиной. С 7 января 2023 года внесена Украиной в санкционные списки лиц, "которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооружённую агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины".
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Отметим, недавно появилось видео, на котором Любовь Успенская была в довольно странном виде. Некоторые комментаторы в соцсетях даже предположили, что она пьяная. При этом путинистка все время нервно мотала на руку волосы маленькой девочки.
А также Любовь Успенская назвала свою дочь "талантливой телкой", да еще и сказала, что ей повезло иметь такую богатую маму. Сидящая рядом Татьяна, только и могла, что молча краснеть, ведь Успенской рот закрыть было невозможно.
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