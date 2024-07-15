Путинист Григорий Лепс публично приставал к известной певице - детали

Путинист удивил своим поведением на сцене, когда там появилась Ани Лорак.

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Григорий Лепс слишком откровенно гладил Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: t.me/gvleps_official

Российский певец Григорий Лепс, который в восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, недавно закрутил роман с 18-летней студенткой. Но на концерте в Витебске огорошил своим поведением по отношению к предательнице Украины Ани Лорак.

Как заявляет пропагандистское росСМИ mk.ru, Лепс "поухлестывал" за запроданкой у всех на глазах.

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"Исполняя дуэтную песню, Лепс так энергично водил певице по спине и чуть ниже, что ранее ставшая свободной от брачных уз певица не выдержала и зашлась смехом прямо на сцене", – сообщило издание.

Отметим, Ани Лорак приехала на концерт не одна, а со своим возлюбленным Исааком Виджраку.

Кто такой Григорий Лепс Григорий Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).

16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.

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Отметим, ранее Алан Бадоев рассказал, как путинист Лепс обхаркал декорации прямо на сьемочной площадке. В разговоре с Дмитрием Гордоном Бадоев поделился, что Григорий Лепс никогда не был хорошим человеком.

А также Григорий Лепс посетил Луганск, где во время выступления во Дворце культуры имени Ленина исполнил заезженные песни срывающимся голосом. Позже он дал интервью для росСМИ, фрагментами которого он поделился в социальных сетях.

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