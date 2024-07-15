Путинист Григорий Лепс публично приставал к известной певице - детали

Российский певец Григорий Лепс, который в восторге от кровавого вторжения РФ в Украину, недавно закрутил роман с 18-летней студенткой. Но на концерте в Витебске огорошил своим поведением по отношению к предательнице Украины Ани Лорак.
Как заявляет пропагандистское росСМИ mk.ru, Лепс "поухлестывал" за запроданкой у всех на глазах.
"Исполняя дуэтную песню, Лепс так энергично водил певице по спине и чуть ниже, что ранее ставшая свободной от брачных уз певица не выдержала и зашлась смехом прямо на сцене", – сообщило издание.
Отметим, Ани Лорак приехала на концерт не одна, а со своим возлюбленным Исааком Виджраку.
Кто такой Григорий Лепс
Григорий Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022), заслуженный артист Республики Ингушетия (2004), народный артист Карачаево-Черкесской Республики (2015).
16 декабря 2022 года на фоне вторжения России в Украину внесён в санкционный список Евросоюза за публичную поддержку войны. 21 декабря 2022 года к санкциям присоединилась Швейцария. 7 января 2023 года включён в санкционный список Украины.
Григорий Лепс - последние новости по теме
Отметим, ранее Алан Бадоев рассказал, как путинист Лепс обхаркал декорации прямо на сьемочной площадке. В разговоре с Дмитрием Гордоном Бадоев поделился, что Григорий Лепс никогда не был хорошим человеком.
А также Григорий Лепс посетил Луганск, где во время выступления во Дворце культуры имени Ленина исполнил заезженные песни срывающимся голосом. Позже он дал интервью для росСМИ, фрагментами которого он поделился в социальных сетях.
Вас может заинтересовать:
- "Чучело какое-то": путинист Лепс обхаркал сьемочную площадку
- Психованнй Лепс выбил телефон у девушки на концерте
- Григорий Лепс сделал интимную пластику и пожаловался на уменьшение в размерах
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред