"Путина свергнут": российский режиссер Сокуров назвал сроки переворота в России

Российский режиссер Сокуров назвал сроки свержения Путина / скриншот

Российский режиссер Александ Сокуров озвучил мнение, что президента РФ Владимира Путина свергнут из-за войны, которую он развязал в Украине.

На YouTube-канале "Ещенепознер" он заявил, что действия Кремля приведут к роковым и непоправимым ошибкам, от которых пострадает российская культура, традиции, а также люди.

Сокуров считает, что война РФ против Украины для Путина закончится тем же, чем и для царя в 1917 году в результате российской революции (все закончилось свержением монархии и становлением советской власти). По словам режиссера, это будет иметь плохие последствия для самих граждан РФ.

"Я никогда даже не мог представить себе, что государство может допустить переход через границы всякой корректности, всякого уважения к народу, всякого уважения к противнику. Чтобы такое количество злобы исходило от государственного телевидения. Не просто пропаганды, а настоящей злобы. Я никогда не видел этого. У вас нет никакого права останавливать развитие в этой стране и набрасывать удавку на шеи молодых людей. У вас нет этого права, – высказался Сокуров.

Читайте также"Путин отправится в ад после Нюрнбергского процесса": Шер показала миру раненного в Мариуполе ребенкаРежиссер уверен, что Путина свергнут с престола в течение двух месяцев. Но сразу ситуация в РФ не улучшится и стране придется начинать свое существование как государства с нуля.

"Я предполагаю, что нас ожидает через месяц-два. Я не буду говорить, потому что сказанное может осуществиться, а у несказанного есть возможность и не быть. Но пока мы идем теми же темпами, как шли, когда произошел революционный переворот в России и свержение монархического режима... Это выход в нулевую точку. Это плохо для всех нас", – отметил кинодеятель.

Напомним, в России состоялся концерт "Крымская весна", посвященный оккупации Крыма. В нем приняли участие многие российские звезды, в том числе Полина Гагарина. Телеведущая Маша Ефросинина не оставила без внимания такой циничный поступок артистки.

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