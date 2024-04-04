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"Путин убил мою маму": почему Тамара Гвердцители распрощалась с РФ

Анна Подгорная
4 апреля 2024, 22:07
Музыкальная легенда неожиданно для многих в стране-оккупанте оказалась в лагере невозвращенцев.
Тамара Гвердцители с мамой
Тамара Гвердцители про войну в Украине - почему певица покинула РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/gverdtsiteli_official

Грузинская певица Тамара Гвердцители после 2014 года старалась поддерживать отношения и со страной-оккупантом, и с Украиной, а публичных высказываний про свою позицию избегала. После 24 февраля 2022 года артистка осталась немногословной, однако ее поступки говорят сами за себя.

Вместе с мамой, коренной одесситкой Инной Вольфовной, она покинула рф весной 2022 года и с тех пор туда не возвращается. Теперь она живет в Грузии, концерты в стране-агрессоре она отменила, а из концертной программы исключила песни на русском языке.

Украинский поэт-песенник Юрий Рыбчинский рассказал на YouTube-канале "ДІМ", что подвигло Гвердцители на такие решительные действия. После начала полномасштабного вторжения рф в Украину Инна Вольфовна стала постепенно угасать - то, что страна-оккупант делала с Украиной и ее родной Одессой, разбивало ей сердце. В конце концов мама Гвердцители умерла осенью 2022 года, тоскуя по судьбе родного края.

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"С Гвердцители мы встречались уже после войны, в Испании виделись с ней. Мама – одесситка. А всю жизнь мама и Тамара были неразлучные. Это для нее как правая рука. Они привыкли вместе быть. И мама очень хорошая женщина была. И когда началась война, когда начались бомбардировки Одессы, она позвала Тамару и сказала: "Мою Одессу, Одессу-маму бомбят – мы прощаемся с Россией". И несмотря на то, что там и имущество, и квартира, и все. Они больше 10 лет прожили в Москве. И они вернулись в Грузию. Но она так переживала, мама, что умерла. Поэтому Тамара говорит: "Это путин убил мою маму". Она не простила смерть мамы. Для нее это настоящая трагедия", - рассказал Рыбчинский.

Кто такая Тамара Гвердцители?

Тамара Гвердцители - советская, грузинская и российская певица, пианистка, композитор. Происходит из древнего грузинского дворянского рода Гвердцители (по линии отца). Выпустила 17 музыкальных альбомов. Исполняет песни на грузинском, русском, французском, итальянском, испанском, английском, иврите, украинском, армянском, немецком языках. Была одним из четырех наставниках четвертого сезона шоу "Голос країни" (2014).

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