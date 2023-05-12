Путин должен повторить: Вайкуле высказалась о реверансах Пескова перед Пугачевой

Лайма Вайкуле считает, что нет ничего удивительного в том, что Дмитрий Песков поцеловал Алле Пугачевой руку.

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Дмитрий Песков, Лайма Вайкуле / Коллаж Главред, Фото: скриншот YouTube

Пресс-секретарь президента страны-агрессора РФ Дмитрий Песков появился на похоронах известного российского модельера и кутюрье Валентина Юдашкина и не смог пройти мимо российской певицы Аллы Пугачевой. Лайма Вайкуле высказалась о поступке спикера диктатора.

В эфире YouTube-канала "И грянул Грэм" певица заявила, что Алла Борисовна обязательно войдет в историю наравне со всеми крупными политическими деятелями эпохи. По ее словам, ничего удивительного в том, что Песков поцеловал Пугачевой руку.

"Почему Пескову не подходить к такой звезде? Это честь, подойти. Это вообще нормально, что мужчина подошел к женщине, да еще и в такой тяжелый день, и высказал свое уважение. Каждый так должен был подходить, каждый! А эти все вонючки, которые говорят мерзости, они недостойны, чтоб о них вообще думать и говорить. <...> В своей этой грязи задохнитесь уже! <...> Правильно, красиво, элегантно повел себя господин Песков. Молодец!", - распалялась артистка.

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По мнению Вайкуле, с Пугачевой точно также бы поздоровался и Путин.

"Алла над этим всем, вы поймите. Она останется в истории точно также, как Владимир Владимирович", - заявила певица.

Напомним, Пугачева решила приехать на похороны своего близкого друга, модельера Валентина Юдашкина. Сообщается, что ее "свита" не подпускала журналистов к артистке "даже на пушечный выстрел". Ее тонированный Роллс-Ройс остановился прямо у здания. Ее завели с черного хода в место прощание с модельером.

Отметим, ранее стало известно о том, что в террористической России скончался известный кутюрье и модельер Валентин Юдашкин. Как известно, российской звезде было 59 лет и он боролся с онкологическим заболеванием.

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