"Пусть за "Озеро" свое дед трясется в трепете": Noize MC выпустил трек с намеком на смерть Путина

Известный российский музыкант и оппозиционер Noize MС (настоящее имя − Иван Алексеев), выпустил новый и насыщенный аллюзиями на новейшую историю страны-агрессора трек "Кооператив "Лебединое озеро".
Поклонники сразу заметили, что Noize в новой песне поднял тему кремлевской пропаганды, а также недвусмысленно намекнул на смерть русского диктатора Владимира Путина.
Здесь нужна небольшая историческая справка. Дело в том, что легендарный балет композитора Петра Чайковского "Лебединое озеро" обычном показывали по советскому в дни смерти генеральных секретарей. А в 1991 году его несколько раз показали во время августовского путча ГКЧП – причем сразу по всем каналам.
"Я бы хотел поговорить с тобой / Но телевизор слишком громко орет / Он притворяется твоей головой / Его динамик так похож на твой рот / Моя страна поднялась с колен / Во весь свой отрицательный рост / Я отрицательно согласен со всем / Вот мой ответ на твой невопрос: / Где вы были восемь лет, проклятые нелюди?! / Я хочу смотреть балет – пусть танцуют лебеди! / Пусть за "Озеро" свое / Дед трясется в трепете / Вон с экрана соловьев – пусть танцуют лебеди!" – именно такой текст сочинил Noize MC.
Далее – дачный кооператив "Озеро" был учрежден под Петербургом 11 ноября 1996 года Путиным и его друзьями. Все они после его избрания президентом РФ в 2000 году постепенно заняли руководящие посты в стране-агрессоре.
Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.
Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.
Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.
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