Коля Басков спел свою "лучшую" партию вместе с Монсеррат Кабалье в Ньй-Йорке.

"Скунс" Басков и Монсеррат Кабалье / Фото Стархит

На пропагандистском канале "Россия 24" показали очередной позор российского горлопана, путиниста, который поддерживает нападение страны-агрессора России на Украину Николая Баскова.

Так, в программе "Моя мелодия" Басков вспомнил свой стыдливый и гнусный эпизод, который случился с ним по время выступления вместе с легендой оперной сцены Монсеррат Кабалье.

"Пел в Америке с Кабалье в "Линкольн-центре". Я прилетел и… то ли вода, то ли еда… В общем, честно могу сказать, у меня были проблемы с желудком. Поэтому, когда вышел на сцену и запел первую арию, первый ряд начал постепенно расходиться, потому что диафрагма давила… воздух пошел! В первом ряду сидела очень богатая американка, все время обмахивалась веером и вот так на меня смотрела", — веселился Басков, вспоминая как из-за его собственной вони люди покидали концерт.

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Напомним, ранее стало известно о том, что российский певец Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, внезапно расстроил своими горловыми завываниями певицу украинского происхождения Таисию Повалий, которая предала Украину и встала на сторону террористического государства России.

Так, путинист Басков довел до слез Повалий, исполнив песню "Отпусти меня" в ходе телешоу "Моя мелодия" на главном пропагандистском канале "Россия 1".

Напомним, ранее одиозный российский певец Николай Басков, который активно поддерживает войну в Украине, со сцены унизил свою коллегу Ларису Долину.

На своей страничке в Instagram он опубликовал видео со съемок шоу на росТВ. На кадрах Басков решил язвительно подколоть Долину.

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