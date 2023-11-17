Пугачеву в черном "total look" с сыном сняли на видео возле монастыря

Российскую артистку Аллу Пугачеву засняли во время прогулки в лимассольский монастырь.

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Алла Пугачева гуляет по теплому городу/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey

Папарацци не оставляют российскую певицу Аллу Пугачеву в покое и стараются снять ее в любой момент ее жизни.

В частности, на этот раз артистку, которая не поддержала военное вторжение государства-агрессора в Украину, засняли в Лимассоле, когда она вместе с сыном Гарри выходила из монастыря.

На Пугачевой было надето черное длинное платье в пол, а также черный головной убор. Она вышла из монастыря и что-то живо обсуждала со своей компаньонкой.

видео дня

На видео - Пугачева на улицах Лимассола:

Напомним, российские пропагандисты не оставляют в покое звездную пару. Особенно, их личная и интимная жизнь интересует лживую пропагандистку Симоньян. Она не устает интересоваться личными моментами пары.

Напомним, ранее звукорежиссер Игорь Лалетин, с которым Пугачева сотрудничала многие годы рассказал, зачем Пугачева приезжала в террористическую Россию. Во время своего визита в Латвию певица позвонила Лалетину с просьбой помочь ей записать "три песенки для внутреннего пользования".

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