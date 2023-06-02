"Патриот!": Пугачева трогательно поддержала опального Шевчука

Алла Пугачева старается поддерживать своих друзей, которые также не признают и не поддерживают войну.

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Алла Пугачева трогательно обратилась к Шевчуку / Фото: Главред, Коллаж Instagram/alla_orfey

Российская певица Алла Пугачева, которая открыто осудила жесткое нападение России на Украину и не стесняется об этом говорить, поделилась фото своего друга, который разделяет ее мнение Юрия Шевчука.

В своем посте на странице в Instagram, певица поздравила его с днем рождения, а также решила поддержать в непростой период травли со стороны "хороших русских".

"Всех, кто верит тебе - немало. Все, кто любит тебя - с тобой. Ты срываешь со лжи покрывало. Гражданин, патриот, пой!" - написала певица.

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Пугачева поддержала друга Шевчука / Скриншот Instagram/alla_orfey

Отметим, что в комментариях под постом примадонны российской эстрады, многие люди выразили солидарность, а также поспешили поблагодарить Пугачеву за ее решение оставаться честной.

Напомним, ранее российского рок-музыканта, поэта-песенника и лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, который открыто выражает свою антивоенную позицию и осуждает политику Путина, оштрафовали на 50 000 рублей (30 000 грн.) за его антипутинское высказывание.

Кроме того, он заявлял о молчании своих сограждан. В интервью на YouTube-канале "Скажи Гордеевой" музыкант заявил, что в РФ тоже есть герои, а население попало под оккупацию властей.

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