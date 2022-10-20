Пугачева продолжает зарабатывать на россиянах: в сети показали сапожки от 'Аллы'

Алла Пугачева / скриншот

Российские СМИ и россияне все никак не угомонятся из-за отъезда примадонны эстрады РФ Аллы Пугачевой, которая не просто осудила жестокое нападение своей родины на Украину, а еще и выехала с нее, чтобы счастливо жить за границей вместе с мужем Максимом Галкиным и своими детьми.

Каждый день ее имя мусолят в заголовках, а телешоу рассказывают о "предательстве" и о том, что будет с ней, реши она вернуться.

На этот раз, желтый паблик "Не Малахов", хотя бы отыскал что-то свежее. А именно, редактор видимо наткнулся на продажи бренда Аллы Борисовны и поспешил отметить, что несмотря на свой отъезд, певица продолжает зарабатывать на обнищалых россиянах.

"Уехавшая из России Алла Борисовна, оказывается, продолжает зарабатывать на наших дамах. Туфельки, сапожки и вот это вот всё - неплохая, наверное, набегает прибавка к пенсии", - пытается иронизировать Телеграмм-канал.

Кстати цены на обувь от примадонны средние - от 200 до 250 долларов США. Россияне могут брать, пока на обувь скидки. Позже - у них такого шанса уже не будет, как не будет и долларов в стране-убийце.

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Напомним, российские артисты Алла Пугачева и Максим Галкин по общепринятым меркам стали родителями очень поздно - на момент появления в их семье двойняшек Елизаветы и Гарри (сентябрь 2013 года), певице было уже 64 года, а комику 37.

Подробности о рождении детей знаменитая пара продолжает держать в строжайшем секрете. Доподлинно известно, что они воспользовались услугами суррогатной мамы, которая выносила плод, образованный из замороженных яйцеклеток Примадонны.

РосСМИ, с отсылкой на свои источники, утверждают, что Пугачева и Галкин сейчас всерьез обдумывают возможность завести еще одного ребенка - у них остался запас генетического материала.

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