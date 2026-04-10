"Публичная личность": Тополя рассказала о виновном в сливе ее интимного видео

Кристина Трохимчук
10 апреля 2026, 13:14
Следствие по делу о мошенничестве еще продолжается.
Елена Тополя шантаж / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Тополя

Известная певица Елена Тополя откровенно рассказала о том, как продвигается расследование дела о сливе ее интимного видео и шантаже. В интервью Екатерине Осадчей артистка сообщила, что к преступлению причастен известный человек.

По словам Тополи, она не может обнародовать все детали расследования до суда. Как оказалось, в ситуации со сливом видео замешан публичный человек, раскрытие имени которого может вызвать шок в обществе.

Елена Тополя дала интервью Екатерине Осадчей
Елена Тополя дала интервью Екатерине Осадчей / скрин из видео

"Знаю, кто это сделал. Это достаточно публичный человек. Как минимум первой реакцией будет шок, глубокое разочарование в том человеке. Разная была цель, но у них не получилось. Я сделала так, как они не ожидали. Это все называется комбинация — он должен был втереться в доверие, подарки… Это все спланировано, он получал за это деньги", — рассказала Елена.

Против певицы действовали несколько человек, план которых был нарушен из-за неожиданной реакции жертвы шантажа.

"Там не один фигурант — скажу о каждом. Смогу сказать имя, когда состоится суд. Сейчас еще идет досудебное расследование", — поделилась Тополя.

Елена Тополя - скандал видео / скрин из видео

Елена Тополя — скандал со сливом видео

Злоумышленники потребовали от Елены Тополи деньги за нераспространение ее интимного видео. После отказа они действительно распространили видео среди медиа и блогеров. Однако артистка заняла жесткую позицию и передала дело правоохранительным органам. В результате их работы был задержан 23-летний житель столицы, которому грозит до 12 лет заключения.

Елена Тополя / инфографика: Главред

О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017—2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

