"Прямо непонимание": Женя Кот и его жена честно признались о трудностях

Женя Кот с женой нашли выход.

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Наталья Татаринцева и Евгений Кот рассказали, как справляются с дочерью / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Татаринцева

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Женя Кот и Наталья Татаринцева признались, как сложно быть родителями

Пара решила нанять няню и это облегчило их жизнь

Украинский известный хореограф Женя Кот и его жена – гимнастка Наталья Татаринцева рассказали, как проходит воспитание их дочери Лели.

В комментарии для программы "Утро в большом городе" спортсмены отметили, что у них был сложный период и они буквально не отходили от ребенка.

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"Был определенный первый период, когда мало спали. Прямо непонимание, любой шорох, сразу вставали. Мы много волновались из-за этого. Были озадачены. Мы же еще такие перфекционисты и все надо было правильно сделать. Мало спали, постоянно были с малышкой. А еще мы волновались за температуру, не мокрая ли она, не холодно ли ей, постоянно что-то возле нее делали", - отметили Женя и Наталья.

Но новоиспеченные родители решились на няню и теперь имеют возможность отдохнуть и провести время друг с другом.

"Няня - это моя подруга, поэтому у нас это максимально близко. Мы с ней очень давно знакомы, поэтому мы воспринимаем друг друга очень близко", - рассказала Татаринцева.

Смотрите видео интервью Жени Кота и Натальи Татаринцевой:

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Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин, который был на гастролях в США и Канаде, прилетел на Кипр и прогулялся с женой Аллой Пугачевой. Пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки.

А также Ксения Мишина уволилась с телеканала ТЕТ, где вела известное шоу "Я люблю Украину". Еще Ксения ушла и с телеканала "Мы Украина+", там она вела утреннее шоу "Просыпайся" в паре с Юрием Ткачем.

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Кто такой Евгений Кот? Кот Евгений - украинский хореограф, режиссер-постановщик, участник и победитель шоу "Танцуют все!" и "Танцы со звездами", режиссер-постановщик номеров для шоу Х-фактор и Украина имеет талант на телеканале СТБ. Актер первого плана 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" и "Стражи грез". Судья проекта "Украина имеет талант" 2021.

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