Просила эвтаназию: умерла легендарная французская певица

Харди болела раком лимфатических сосудов с 2004 года и несколько лет проходила лучевую терапию.

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Умерла Француаза Арди / Коллаж Главред, фото Википедия, YouTube

Франсуаза Арди, чья элегантность и красивый мелодичный голос сделали ее одной из самых успешных поп-звезд Франции, умерла в возрасте 80 лет.

О ее смерти сообщил ее сын, коллега-музыкант Томас Дютронк, который написал в Instagram "Maman est party" ("мама ушла" - авт.) вместе с детской фотографией себя и Харди.

Харди болела раком лимфатических сосудов с 2004 года и несколько лет проходила лучевую терапию и другие методы лечения этой болезни. В 2015 году ее ненадолго ввели в искусственную кому после ухудшения ее состояния, и с тех пор у нее были проблемы с речью, глотанием и дыханием.

В 2021 году она выступила в пользу эвтаназии, заявив, что Франция поступила "бесчеловечно", не разрешив эту процедуру.

Харди родилась во время воздушного налета в оккупированном нацистами Париже в 1944 году и росла в городе, в основном, со своей матерью. В 16 лет она получила в подарок свою первую гитару и начала писать собственные песни, исполнять их вживую и проходить прослушивания на звукозаписывающих лейблах. В 1961 году она подписала контракт с Disques Vogue.

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