УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Просила эвтаназию: умерла легендарная французская певица

Алена Кюпели
12 июня 2024, 16:10
381
Харди болела раком лимфатических сосудов с 2004 года и несколько лет проходила лучевую терапию.
Умерла Француаза Арди
Умерла Француаза Арди / Коллаж Главред, фото Википедия, YouTube

Франсуаза Арди, чья элегантность и красивый мелодичный голос сделали ее одной из самых успешных поп-звезд Франции, умерла в возрасте 80 лет.

О ее смерти сообщил ее сын, коллега-музыкант Томас Дютронк, который написал в Instagram "Maman est party" ("мама ушла" - авт.) вместе с детской фотографией себя и Харди.

Харди болела раком лимфатических сосудов с 2004 года и несколько лет проходила лучевую терапию и другие методы лечения этой болезни. В 2015 году ее ненадолго ввели в искусственную кому после ухудшения ее состояния, и с тех пор у нее были проблемы с речью, глотанием и дыханием.

В 2021 году она выступила в пользу эвтаназии, заявив, что Франция поступила "бесчеловечно", не разрешив эту процедуру.

Харди родилась во время воздушного налета в оккупированном нацистами Париже в 1944 году и росла в городе, в основном, со своей матерью. В 16 лет она получила в подарок свою первую гитару и начала писать собственные песни, исполнять их вживую и проходить прослушивания на звукозаписывающих лейблах. В 1961 году она подписала контракт с Disques Vogue.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Напомним, ранее стало известно о том, что 28 мая на 84 году жизни не стало народного артиста Украины, актера Богдана Козака. Как написал на своей странице в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий, артист был одной из самых ярких фигур современного национального театрального искусства Украины.

Напомним, ранее актер сериала "Главная больница" Джонни Вактор скончался после того, как его застрелили во время попытки ограбления в центре Лос-Анджелеса.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

ВСУ поразили сразу два новейших Су-57 в РФ: в ГУР раскрыли степень повреждений

ВСУ поразили сразу два новейших Су-57 в РФ: в ГУР раскрыли степень повреждений

17:05 Украина
Тело спрятали далеко в лесу: в Германии нашли убитой 9-летнюю дочь военного ВСУ

Тело спрятали далеко в лесу: в Германии нашли убитой 9-летнюю дочь военного ВСУ

16:05 Украина
В Украине 12 июня будут выключать свет позже: в "Укрэнерго" изменили график

В Украине 12 июня будут выключать свет позже: в "Укрэнерго" изменили график

15:58 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Настя Каменских сообщила радостную новость - что случилось 9026

Настя Каменских сообщила радостную новость - что случилось

Самый большой страх Путина : Кэмерон призвал ударить по самому ценному для РФ 6871

"Самый большой страх Путина": Кэмерон призвал ударить по самому ценному для РФ

Ситуация быстро меняется: свет 12 июня будут отключать в новые часы 5344

Ситуация быстро меняется: свет 12 июня будут отключать в новые часы

Уже не 93 страны: количество участников Саммита мира в Швейцарии уменьшается 5228

Уже не 93 страны: количество участников Саммита мира в Швейцарии уменьшается

Последние новости

17:05

ВСУ поразили сразу два новейших Су-57 в РФ: в ГУР раскрыли степень повреждений

17:04

Звезда Женского квартала призналась в проблемах со здоровьем: "Мне так страшно"

16:50

Россию посадят за стол - на Саммите мира хотят озвучить решение о переговорах

16:40

Украина может получить F-16 летом: в Минобороны Нидерландов дали ответ

16:24

Что делать, чтобы еда не прилипала к сковородке: 3 беспроигрышных трюка

Отключения света будут минимум 5 лет, зимой его может не быть днями – ГончарОтключения света будут минимум 5 лет, зимой его может не быть днями – Гончар
16:17

РФ готовит вторую волну наступления на Харьковщине: названа главная цель врага

16:10

Просила эвтаназию: умерла легендарная французская певицаВидео

16:05

Тело спрятали далеко в лесу: в Германии нашли убитой 9-летнюю дочь военного ВСУ

16:01

Почему не в ВСУ и обновил ли данные в ТЦК: Клопотенко ответил на горячие вопросы

Реклама
15:58

В Украине 12 июня будут выключать свет позже: в "Укрэнерго" изменили график

15:57

Почему у посудомоечных машин нет окна, а у стиралок есть

15:32

У Меладзе и Джанабаевой все хорошо: интимное фото попало в сеть

15:28

Как размножить клубнику усами: простые, но очень хорошие советыВидео

15:11

Украинцам дадут деньги на оплату ЖКХ: как компенсируют повышение тарифа на свет

14:44

Когда прекратятся дожди и вернется жара: синоптик назвала дату

14:27

Вкусно и полезно: что можно приготовить из шелковицы - советы на любой вкусВидео

14:12

Что есть, чтобы набрать норму белка в день: как устроить "перезапуск" организму

14:11

Венгрия не будет участвовать: Орбан резко ответил на решение НАТО по Украине

13:51

Певица SOWA: артистам-беглецам все сходит с рукЭксклюзив

13:50

Константин Войтенко признался, почему на свадьбе он и невеста были в черном

Реклама
13:35

Валюха из "Сватов" рассказала про удар, который случился с ней из-за сериала

13:23

Ответный блэкаут: сможет ли Украина уничтожить энергосистему России

12:53

Что будет с энергетикой в Украине: эксперт разобрал подоплеку российских обстрелов

12:46

В Раде появился законопроект об "экономичном бронировании": как будет работать

12:40

Что происходит в организме, если пить много кофе: на какой риск всем стоит обратить внимание

12:03

Rheinmetall в 2024 году запустит в Украине производство БМП Lynx - Handelsblatt

12:00

"Максимальное уничтожение врага": Сырский рассказал о ситуации на фронте

11:58

Опру Уинфри срочно госпитализировали: что случилось

11:37

Угроза наступления РФ на Сумщине: аналитик сказал, какая ситуация на границе

11:28

Будет еще хуже, ситуация с длительными отключениями света затянется - Гончар

11:15

Китайский гороскоп на завтра 13 июня: Быкам - крупная ошибка, Змеям - жалость

11:07

Окружения не будет: оккупанты потеряли возможность открыть новый фронт

11:01

Евро-2024: где смотреть турнир в Украине и расписание матчей

10:39

"Сидите тихо": путинистка Маша Распутина напала на Аллу Пугачеву

10:25

Что означает "ні Богові свічка, ні чортові кочерга": мало кто знает истинное значениеВидео

10:20

Админуслуг без военного билета не будет: что нужно знать военнообязанным

10:05

Кому из пенсионеров пересчитают пенсии: кто имеет право на доплату

09:42

Когда играет Украина на Евро-2024: расписание матчей и соперники сборной Украины

09:36

Украинские беспилотники смогут поражать объекты оккупантов вплоть до Урала - Минобороны

09:33

Путинист Филипп Киркоров устроил разборки на сьемках - детали

Реклама
09:20

Гороскоп на завтра 13 июня: Козерогам - взрыв творчества, Весам - проблемы с концентрацией

08:52

РФ запустила по Украине 6 ракет и 24 дрона, есть разрушения и пострадавшие: деталиФото

08:17

Для чего РФ обвиняет Украину в терроризме: в ISW сделали важное заявление

08:11

"Первый в жизни": Наталья Могилевская поразила тем, что ей удалось вместе с детьми

08:10

Коротко о выборах во Франции: что ждет Макрона и Украинумнение

08:10

Ужасная, но мирная Россия будущего?мнение

07:35

Какой праздник 13 июня: что категорически запрещено делать на Вознесение Господне

07:25

В Крыму прогремели взрывы во многих городах: может быть поражена ЗРК С-400Видео

06:34

РФ ночью нанесла комбинированный удар по Киеву, прогремели взрывы: детали

05:44

Как сохранить огурцы свежими дольше: простой секрет с ледяной водой от садоводаВидео

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Лайфхаки і хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять