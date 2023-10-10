Прощание с Ниной Матвиенко: полная программа, время, адреса

Тоня Матвиенко сообщила, где, когда и как будут провожать Нину Митрофановну в последний путь.

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Нина Матвиенко умерла - как будут прощаться с артисткой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko

Сегодня, 10 октября, легендарная украинская певица Нина Матвиенко могла бы праздновать свое 76-летие. Увы, вместо праздничных букетов и поздравлений в этот день начнется прощание с Народной артисткой - сердце Нины Митрофановны перестало биться 8 октября.

Тоня Матвиенко, дочь певицы, в своем Instagram-блоге опубликовала распорядок мероприятий, посвященных покойной материй. Так прощание начнется 10 октября в 21:00 в Свято-Федосеевском монастыре (ул. Лаврская, 14) - будет всенощное чтение Псалтыря за упокой усопшей.

11 октября в 7 утра начнется заупокойная литургия, в 9 - панихида.

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С 11:00 по 13:00 пройдет публичное прощание с Ниной Митрофановной. Почтить память певицы можно в Национальной филармонии Украины, которая находится по адресу Владимирский спуск, 2.

Погребальная церемония Нины Митрофановны начнется в 14:30 на Зверинецком кладбище (Киев, ул. Верхняя, 21).

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