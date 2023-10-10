Прощание с Ниной Матвиенко: полная программа, время, адреса

Сегодня, 10 октября, легендарная украинская певица Нина Матвиенко могла бы праздновать свое 76-летие. Увы, вместо праздничных букетов и поздравлений в этот день начнется прощание с Народной артисткой - сердце Нины Митрофановны перестало биться 8 октября.
Тоня Матвиенко, дочь певицы, в своем Instagram-блоге опубликовала распорядок мероприятий, посвященных покойной материй. Так прощание начнется 10 октября в 21:00 в Свято-Федосеевском монастыре (ул. Лаврская, 14) - будет всенощное чтение Псалтыря за упокой усопшей.
11 октября в 7 утра начнется заупокойная литургия, в 9 - панихида.
С 11:00 по 13:00 пройдет публичное прощание с Ниной Митрофановной. Почтить память певицы можно в Национальной филармонии Украины, которая находится по адресу Владимирский спуск, 2.
Погребальная церемония Нины Митрофановны начнется в 14:30 на Зверинецком кладбище (Киев, ул. Верхняя, 21).
Ранее умерла мама Кузьмы Скрябина Ольга Михайловна. Ей было 76 лет. Женщина, которая воспитала украинскую музыкальную легенду, пережила сына на 8 лет.
Также стало известно, что в возрасте 61 года скончался известный украинский модельер Петр Сорокин. Он был основателем и владельцем одноименного бренда, который специализировался на создании женской одежды.
Другие новости:
- В бою на Запорожском направлении погиб украинский музыкант Андрей Чепиль
- София Ротару отреагировала на внезапную кончину Нины Матвиенко
- "Спасибо, мама": Тоня Матвиенко обратилась к маме и посвятила ей песню