Пропагандистка Симоньян совершила попытку суицида: "Вытащила из окна"

Кристина Трохимчук
10 апреля 2026, 15:47
У рупора кремлевской пропаганды сдали нервы после смерти мужа и диагноза.
Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян / коллаж: Главред, скрин из видео

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает террористическую войну РФ против Украины, призналась, что хотела наложить на себя руки. В интервью росСМИ она рассказала, что приняла такое решение на фоне трагических событий в ее жизни.

Симоньян поделилась, что боль от утраты мужа сильно повлияла на ее психологическое состояние, а диагностированная онкология и вовсе чуть не довела ее до фатального исхода. Пропагандистка хотела выброситься из окна, но ей помешали.

Маргарита Симоньян болеет раком / скрин из видео

"Моя подружка буквально вытащила меня из окна", — сообщила Маргарита.

Пропагандистка не дает позитивных прогнозов о своем здоровье и продолжает готовиться к худшему. Она призналась, что после смерти мужа жизнь для нее потеряла смысл.

Маргарита Симоньян без парика
Маргарита Симоньян без парика / фото: t.me/msimonyan

"Ну рак и рак… Либо умру, либо не умру. Пойду к Тиграну или останусь с детьми. У меня онкология, я прохожу химию, лучевую терапию. Но мне наплевать на это все. У меня разрывается сердце от жалости к нему. Он ведь так хотел жить", — заявила Симоньян, проливая слезы в эфире федеральных каналов.

О персоне: Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.

С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

    Дроны поразили НПС в Волгоградской области России: бушует масштабный пожар

    Евро значительно дорожает: новый курс валют на 13 апреля

    Буданов заявил о скором окончании войны: в Кремле ему ответили

    Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

    Только четыре знака зодиака самые стойкие в сложные времена – кто они

    Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

    Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

    Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

