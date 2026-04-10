У рупора кремлевской пропаганды сдали нервы после смерти мужа и диагноза.

Маргарита Симоньян

Вы узнаете:

Маргарита Симоньян совершила попытку суицида

Почему она хотела расстаться с жизнью

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает террористическую войну РФ против Украины, призналась, что хотела наложить на себя руки. В интервью росСМИ она рассказала, что приняла такое решение на фоне трагических событий в ее жизни.

Симоньян поделилась, что боль от утраты мужа сильно повлияла на ее психологическое состояние, а диагностированная онкология и вовсе чуть не довела ее до фатального исхода. Пропагандистка хотела выброситься из окна, но ей помешали.

"Моя подружка буквально вытащила меня из окна", — сообщила Маргарита.

Пропагандистка не дает позитивных прогнозов о своем здоровье и продолжает готовиться к худшему. Она призналась, что после смерти мужа жизнь для нее потеряла смысл.

"Ну рак и рак… Либо умру, либо не умру. Пойду к Тиграну или останусь с детьми. У меня онкология, я прохожу химию, лучевую терапию. Но мне наплевать на это все. У меня разрывается сердце от жалости к нему. Он ведь так хотел жить", — заявила Симоньян, проливая слезы в эфире федеральных каналов.

О персоне: Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия. С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

