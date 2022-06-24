"Проня Прокоповна легли и просют": полураздетая Волочкова в кружевах поразила вульгарностью

Полураздетая Волочкова в кружевах поразила вульгарностью / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова столкнулась с резкой критикой, пытаясь заинтересовать своих поклонников.

В Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в кружевном белье на кровати.

"Я очень люблю свой дом. В нем так светло! Я любезно предоставила его для съёмок моего клипа, как павильон с многими локациями. Эта Спальня на третьем этаже для меня особенная. И просыпаться в такой красоте - особенная благодать" - подписала фото Анастасия.

Поклонники не разделили восторг балерины. Волочкову подловили на использовании фотошопа и в очередной раз высмеяли ее внешний вид.

скриншот

"И там... Шальная императрица в объятьях юных кавалеров забывает обо всём!" , "Колхозница", "О Господи, она реально не моет голову - эта причёска у нее уже неделю", "Проня Прокоповнаа легли и просют", "Настя, возьмите книгу из вашей шикарной библиотеки и делайте вид, что читаете. Может какой цирюльник и клюнет", - писали в комментариях под постом Анастасии.

Напомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Читайте также: