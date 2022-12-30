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Прогулы, несданные экзамены и угрозы: дочь Медведчука и крестницу Путина, не отчисляют из московского ВУЗа

30 декабря 2022, 13:51
В ВУЗ приходили двое людей "бандитского вида", которые угрожали и приносили липовые документы.
Прогулы, несданные экзамены и угрозы: дочь Медведчука и крестницу Путина, не отчисляют из московского ВУЗа
Оксана Марченко и Дарья Медведчук. Фото Главком

Дочь предателя Украины и колаборанта Виктора Медведчука Дарья, которая также является крестницей главного террориста планеты и президента России - Путина, оказывается, не ходит на пары и "клепает" липовые справки.

Как выяснила "Медуза", дочь Медведчука числится на факультете "Высшая школа бизнеса" вместе с еще двумя гражданами Украины — Даниилом Косовским и Валентиной Шуст, детьми близких к Виктору Медведчуку людей. Несмотря на несданную сессию и липовые справки о болезни, Медведчук продолжает быть студенткой московского вуза.

"Все трое студентов в рамках летней сессии пропустили сдачу одного и того же экзамена, после чего (снова втроем) они направили в учебную часть справки о болезни из Морозовской детской городской клинической больницы, оказавшиеся поддельными. Сотрудник администрации факультета отправил студентам уведомление об отчислении и разрыве договора. После этого он стал получать угрожающие звонки от незнакомых людей, которые убеждали остановить процедуру отчисления", - пишет The Insider.

Через некоторое время студенты вновь предоставили справки из больницы, однако администрация факультета снова определила подделку, связавшись с сотрудниками медицинского учреждения: клиника настаивала, что не выдавала Дарье Медведчук и ее однокурсникам никаких документов.

Затем в ситуацию вмешалась менеджер образовательной программы, которая сообщила администратору, что ей позвонили представители проректора НИУ ВШЭ Сергея Рощина и попросили не отчислять студентов, так как "они из Украины и у них сложная жизненная ситуация".

Несмотря на поддержку ректората ВШЭ, студенты так и не сдали летнюю сессию и набрали больше трех пересдач, что по правилам вуза ведет к отчислению. Им отправили уведомления об отчислении "за недобросовестное освоение образовательной программы".

После этого в учебную часть факультета пришли мужчина и женщина "бандитского вида, в кожанках и со злыми глазами", рассказал источник "Медузы". Они принесли справки о переводе Шуст и Косовского в МГИМО, а также алкоголь и конфеты. Вручив документы и подарки, посетительница спросила о судьбе Дарьи Медведчук. Один из сотрудников учебной части ей ответил, что Дарье "дали возможность написать мотивационное письмо и учиться дальше", на что женщина удовлетворенно кивнула и ушла.

Напомним, Катя Марченко - жена Богдана Марченко, сына кумы Путина и жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко.

Предательница-ведущая сбежала в РФ после того, как ее мужа арестовали в Украине и отправили в страну-агрессора. Вероятно там же находится и ее невестка.

По традиции в этой семье изменников, Екатерина игнорирует войну в Украине и наслаждается гламурной жизнью. Невестка Марченко на своей странице в Instagram постит луки в брендовой одежде и хвастается достатком.

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Виктор Медведчук
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