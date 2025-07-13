Профессиональный игнор по методу Брижит: первая леди Франции не заметила Макрона

Брижит Макрон держалась отчужденно, когда ее муж пытался проявить знаки внимания.

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Эммануэль Макрон с женой - Брижит Макрон в Великобритании проигнорировала мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/emmanuelmacron

Вкратце:

В мае Эммануэль Макрон публично получил пощечину от жены

В июле Брижит Макрон дважды проигнорировала своего избранника

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон и его первая леди Брижит Макрон в отношениях более тридцати лет. Из них 18 - в официальном браке. Однако и сегодня в паре бушуют нешуточные страсти.

Об экспрессивности Брижит, как жены, весь мир заговорил в мае 2025 года - тогда на видео попал момент, как первая леди дает президенту Франции пощечину, полагая, что этого никто не видит. Тогда Макрон отшутился, дескать они просто дурачились.

видео дня

Однако на этой неделе, во время их визита в Великобританию, про ссору между политическим деятелем и его избранницей заговорили с новой силой: спускаясь по трапу самолета первая леди демонстративно отстранилась от мужа, игнорируя его попытки подать ей руку.

Позже в Сети появилось еще одно видео того же дня. После конфуза с самолетом Эммануэль Макрон вместе с женой и королем и королевой Великобритании совершили пешую прогулку. На ней он снова пытался взять Брижит за руку, но снова потерпел поражение: она даже не повернула головы в его сторону, держалась отстраненно, и даже сделала несколько шагов вперед, чтобы увеличить дистанцию с мужем.

Эммануэль Макрон с женой - Брижит Макрон в Великобритании проигнорировала мужа / коллаж: Главред, фото: instagram.com/galafr

Полное видео на канале STARS UA

Стоит отметить, что одной из причин странного поведения Брижит Макрон в Великобритании СМИ называют не личный конфликт с президентом Франции, а семейную трагедию. Первая леди сейчас переживает утрату - смерть старшей сестры. Вопреки трауру она все же сопроводила супруга в его заграничном визите, однако не всегда могла контролировать эмоции.

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