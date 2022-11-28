Продюсеры выбрали главного претендента на роль нового Джеймса Бонда - СМИ

Дэниел Крейг, Аарон Тейлор-Джонсон / коллаж фото https://ua.depositphotos.com

Поиск актера на замену Дэниэлу Крейгу еще и подавно не закончился, а список потенциальных "Джеймсов Бондов" только расширяется. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

По данным инсайдеров, после долгих размышлений сейчас главным претендентом на замену Дэниела Крейга продюсеры Барбара Брокколи и Майкл Уилсон стал 32-летний актер Аарон Тейлор-Джонсон (известный по супергеройским боевикам "Мстители: Эра Альтрона" и "Пипец".

Он также является лауреатом американской престижной кинопремии "Золотой глобус" за роль Рэя Маркуса в ленте "Под покровом ночи".

В 2022 году вышел боевик Дэвида Литча "Быстрее пули" с Брэдом Питтом в главной роли, где также снялся Тейлор-Джонсон. И завоевал признание многих кинокритиков своей убедительной игрой в роли киллера Мандарина.

Напомним, ранее известная украинская и французская актриса и модель Ольга Куриленко, известная благодаря роли спутницы Джеймса Бонда в фильме Квант милосердия, впервые обратилась к соотечественникам на украинском языке.

Артистка отреагировала на массированные обстрелы по критическим объектам инфраструктуры по всей Украине. На своей странице в Instagram она выразила свои глубокие сожаления всем пострадавшим от рук оккупантов.

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