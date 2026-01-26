Укр
"Пришлось выпекать их": Элтон Джон создал украшение из своей коленной чашечки

Виталий Кирсанов
26 января 2026, 22:31
Элтон Джон после операции на коленной чашечке в 2024 году захотел использовать часть своей кости для украшения.
Элтон Джон создал украшение из своей коленной чашечки
Элтон Джон создал украшение из своей коленной чашечки / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eltonjohn

Кратко:

  • 78-летний артист лечится от многочисленных болезней
  • Превращение кости в ювелирные изделия - это сложный процесс

Легендарный британский певец Элтон Джон превратил собственные коленные чашечки в элемент украшения. Об этом пишет издание Mirror

Отмечается, что 78-летний артист на протяжении многих лет боролся с рядом проблем со здоровьем.

видео дня

"У меня нет миндалин, аденоидов и аппендикса. У меня нет простаты. У меня нет правого бедра, левого колена или правого колена. У меня диабет второго типа, я потерял зрение", - подчеркивал он.

После операции на коленной чашечке в 2024 году исполнитель захотел использовать часть своей кости для украшения.

"Когда мне удалили коленные чашечки, сначала левую, а затем правую, я спросил своего хирурга, могу ли я оставить коленные чашечки, что его довольно удивило. Затем я позвонил дизайнеру ювелирных изделий Тео Феннеллу и попросил о помощи", - отметил Элтон.

Сам Феннелл отметил, что превращение кости в ювелирные изделия - это довольно сложный процесс. Однако он смог воплотить идею звезды в жизнь.

"Нам пришлось выпекать их, чтобы высушить. Затем они сыреют, как пемза, они очень пористые, поэтому пришлось красить их ацетатом, а затем просто полировать", - рассказал ювелир.

Ранее Главред рассказывал, в каком состоянии Олег Винник. Певец достаточно часто упоминал проблемы со здоровьем в качестве причины его выезда из Украины в начале полномасштабной войны. Друг Винника раскрыл детали диагноза.

Также беглец Потап представил песню о Родине и тоске по дому. Во время войны исполнитель выехал из Украины и решил заняться развитием новых проектов за рубежом.

О пеосоне: Элтон Джон

Элтон Джон – британский музыкант, певец, композитор, командор Ордена Британской империи. Он творит в жанрах рок, поп-рок, глэм-рок, софт-рок, ритм-энд-блюз. Обладатель пяти "Грэмми" (1987, 1992, 1995, 1998, 2001), двух "Золотых глобусов" (1995, 2020), двух "Оскаров" (1995, 2020), "Тони" (2000) и "Эми" (2024). Как сообщает Википедия, Элтон Джон - один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель.

