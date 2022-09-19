Пришла в любимых украшениях королевы: Меган Маркл разрыдалась на похоронах Елизаветы II

Меган Маркл на похоронах Елизаветы / скриншот ВВС

Во время похорон королевы Елизаветы II 19 сентября в Вестминстерском аббатстве герцогиня Сассекская Меган Маркл не сдержала слез.

Меган Маркл приехала в Вестминстерское аббатство отдельно от принца Гарри - он принимал участие в процессии шествия за гробом королевы вместе с принцем Уильямом, королем Чарльзом и другими членами семьи.

Для похорон Меган выбрала платье от Stella McCartney. Кстати, точно такое же платье, но синего цвета было у герцогини Сассекской в апреле 2018 года на концерте по случаю 92-летия королевы Елизаветы.

Свой образ Маркл дополнила шляпой и серьгами из жемчуга и бриллиантов, которые ей подарила королева Елизавета II в 2018 году.

На службе Меган Маркл держалась отстраненно и с другими членами королевской семьи почти не общалась. Было видно, что она опечалена.

Стоит отметить, что фотографы несколько раз смогли заснять Меган рядом с другими членами семьи, но она с ними практически не общалась.

Меган Макрл на похоронах Елизаветы / скриншот ВВС

К гробу королевы герцогиня Сассекская подошла вместе с графиней Софи Уэссекской.

Когда гроб с Елизаветой II начали выносить из аббатства, Меган Маркл не сдержалась и расплакалась. Было видно, что она вытирает слезы.

Умерла Елизавета II

8 сентября, во второй половине дня стало известно, что врачи обеспокоены состоянием Елизаветы II и взяли ее под медицинское наблюдение в замке Балморал.

"После оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сообщил представитель Букингемского дворца.

С королевой были все ее четверо детей, а также Уильям, герцог Кембриджский. Согласно порядку престолонаследования, он является следующим после своего отца Чарльза наследником британской короны.

По данным The Guardian, значительные изменения в состоянии здоровья Елизаветы II произошли в октябре 2022 года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и попала в больницу. С тех пор она несколько раз посещала больницу, но лечилась амбулаторно.

Ближе к 17:00 по Киеву появилась информация о смерти королевы, но она оказалась фейком. Букингемский дворец подтвердил кончину Елизаветы II только спустя несколько часов.

До самой смерти она исполняла обязанности монарха Великобритании и Королевств Содружества. Елизавета стала старейшим монархом не только в истории британской империи, но и самым долгоправящим главой государства в мире.

Теперь Британский трон по закону переходит принцу Чарльзу. Новому королю Великобритании 73 года.

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